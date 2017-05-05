Попробуйте комбинировать различные ингредиенты, так молочный коктейль станет не только вкусным десертом, но и украшением праздничного стола.

Коктейль «Зайка моя»

Вам понадобится:

  • молоко — 1 стакан
  • морковь — 100 г
  • сахар — 1 ч. ложка

Приготовление:
Морковь натереть на мелкой терке, соединить с молоком и сахаром, хорошо взбить и подать в высоком бокале. Для приготовления напитка можно использовать морковный сок (50-100 мл).

Коктейль «Праздничный салют»

Вам понадобится:

  • молоко — 150 мл
  • клубника или земляника — 100 г
  • мороженое сливочное — 50 г
  • взбитые сливки — 3 ст. ложки
  • шоколад — 15 г

Приготовление:
Промыть ягоды и обсушить. Мороженое разрезать на части. Шоколад измельчить. Клубнику пюрировать в блендере. Налить в чашу молоко, положить мороженое и взбить. Налить коктейль в высокий бокал и украсить взбитыми сливками и тертым шоколадом.

Коктейль «Жаркое лето»

 

Вам понадобится:

  • молоко — 2 стакана
  • сливочное мороженое — 150 г
  • слива — 2 шт.
  • абрикос — 2 шт.
  • персик — 1 шт.
  • шоколадная крошка

Приготовление:
Разрезать фрукты пополам, удалить косточки, срезать кожуру. В блендере измельчить их до консистенции пюре. Мороженое разрезать. Добавить его в чашу, а также молоко, и взбить еще раз. Коктейль охладить и разлить по стаканам. Можно украсить крошкой шоколада.

Коктейль «Банановый»

Вам понадобится:

  • молоко — 300 мл
  • орехи грецкие — 5 шт.
  • банан спелый — 1 шт.
  • ванильный сахар — 1 ч. ложка
  • ореховый сироп — по вкусу

Приготовление:
Банан разрезать на части и выложить в чашу блендера вместе с орехами. Измельчить, добавить сахар, молоко и взбить. Разлить коктейль по стаканам и полить ореховым сиропом.

Коктейль «Зеленый залп»

Вам понадобится:

  • молоко — 1 стакан
  • зеленый лук — 5 г
  • зелень укропа — 5 г
  • зелень петрушки — 5 г
  • соль — по вкусу
  • мускатный орех (порошок) — щепотка

Приготовление:
Зелень промыть и измельчить, выложить в миксер, влить молоко, соль, все хорошо взбить. Налить в высокий бокал и приправить тертым мускатным орехом.

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