Попробуйте комбинировать различные ингредиенты, так молочный коктейль станет не только вкусным десертом, но и украшением праздничного стола.
Коктейль «Зайка моя»
Вам понадобится:
- молоко — 1 стакан
- морковь — 100 г
- сахар — 1 ч. ложка
Приготовление:
Морковь натереть на мелкой терке, соединить с молоком и сахаром, хорошо взбить и подать в высоком бокале. Для приготовления напитка можно использовать морковный сок (50-100 мл).
Коктейль «Праздничный салют»
Вам понадобится:
- молоко — 150 мл
- клубника или земляника — 100 г
- мороженое сливочное — 50 г
- взбитые сливки — 3 ст. ложки
- шоколад — 15 г
Приготовление:
Промыть ягоды и обсушить. Мороженое разрезать на части. Шоколад измельчить. Клубнику пюрировать в блендере. Налить в чашу молоко, положить мороженое и взбить. Налить коктейль в высокий бокал и украсить взбитыми сливками и тертым шоколадом.
Коктейль «Жаркое лето»
Вам понадобится:
- молоко — 2 стакана
- сливочное мороженое — 150 г
- слива — 2 шт.
- абрикос — 2 шт.
- персик — 1 шт.
- шоколадная крошка
Приготовление:
Разрезать фрукты пополам, удалить косточки, срезать кожуру. В блендере измельчить их до консистенции пюре. Мороженое разрезать. Добавить его в чашу, а также молоко, и взбить еще раз. Коктейль охладить и разлить по стаканам. Можно украсить крошкой шоколада.
Коктейль «Банановый»
Вам понадобится:
- молоко — 300 мл
- орехи грецкие — 5 шт.
- банан спелый — 1 шт.
- ванильный сахар — 1 ч. ложка
- ореховый сироп — по вкусу
Приготовление:
Банан разрезать на части и выложить в чашу блендера вместе с орехами. Измельчить, добавить сахар, молоко и взбить. Разлить коктейль по стаканам и полить ореховым сиропом.
Коктейль «Зеленый залп»
Вам понадобится:
- молоко — 1 стакан
- зеленый лук — 5 г
- зелень укропа — 5 г
- зелень петрушки — 5 г
- соль — по вкусу
- мускатный орех (порошок) — щепотка
Приготовление:
Зелень промыть и измельчить, выложить в миксер, влить молоко, соль, все хорошо взбить. Налить в высокий бокал и приправить тертым мускатным орехом.
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