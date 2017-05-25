Вы тратите больше, чем зарабатываете и не вылезаете из кредитов. Но вам кажется, что это происходит из-за слишком маленькой зарплаты, а будь она больше, вы бы обязательно справились. Не лгите себе: получаете вы 15 000 рублей в месяц или 150 000, у вас все равно будут возникать финансовые трудности — до тех пор, пока вы не научитесь правильно распоряжаться деньгами.

В жизни не так много вещей, которые имеют значение: здоровье, любовь и деньги. Вы следите за своим самочувствием, регулярно читаете статьи об отношениях, но по какой-то причине считаете себя финансовым гением, который интуитивно умеет тратить деньги. Каков итог этой самонадеянности? Ни в этой, ни в следующей жизни вы не купите сумку Birkin и не поедете отдыхать на Сейшелы.

Даже если вы не выплачиваете ипотеку и у вас нет других существенных регулярных выплат, вам обязательно нужно планировать расходы. Например, на случай болезни, потери работы и прочих непредвиденных ситуаций. Надеемся, мы были достаточно убедительны, чтобы вы серьезно отнеслись к вопросу и прикинули, как фактически обстоят дела.

Посчитайте доходы

Зачастую ваш доход чуть выше, чем просто сумма зарплаты всех членов семьи. Может быть, вы сдаете квартиру, иногда подрабатываете или получаете дополнительные выплаты от государства. Учитывайте все — примерные цифры не подходят. Если все поступления приходят на карту, то запросите в банке выписку, там будет четко видно, сколько вы получаете за год. Это важный момент, который позволит оценить ситуацию в масштабе.

Оцените расходы

Разбейте расходы по категориям: питание, здоровье, одежда, транспорт, связь, и регулярно фиксируйте, что вы приобрели и на какую сумму. А потом подведите итоги за неделю и месяц. Вероятно, вас шокирует, что вы тратите на питание в офисной столовой треть вашей зарплаты, хотя могли бы брать еду с собой или покупать в ближайшем магазине. Посмотрите, какую из статей расходов вы хотели бы взять под контроль. Если вы часто покупаете вещи на распродажах, но потом «выгодные сделки» пылятся в шкафу, значит, это ваше слабое звено. И придется приложить усилия, чтобы следить за ним.