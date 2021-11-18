Почему мужчины боятся вакцинации больше женщин: колонка психолога Глеба Назаренко

Мужчины в большинстве своем относятся к своему здоровью не настолько внимательно, как женщины, им легче придумать миллион причин для того, чтобы отказаться от посещения врача и дотянуть до последнего, чем обратиться к специалисту. Это касается как стоматологов, так и терапевтов и других врачей. Мужчина априори должен быть сильным, крепким. Он считает, что само все пройдет, а потом — раз, и когда все становится действительно серьезно, тогда-то, когда деваться некуда, он и обращается к врачу.

Женщины более трепетно относятся к своему здоровью и внешности, что взаимосвязано, и гораздо чаще и проще решаются на посещение врачей. Вакцинации это касается по той же логике, а дополнительное влияние информационного шума, даже на уровне приколов в соцсетях, производит свой эффект.

Мужчины всегда готовы броситься грудью на амбразуру

Мужчины так устроены, что с готовностью закроют грудью весь мир от беды, но банальный насморк выводит их из состояния равновесия, и брутальные защитники готовы судорожно капать в нос литры капель и умирать от пресловутой температуры 37.1, но врачей все равно боятся.