Почему мужчины боятся вакцинации больше женщин: колонка психолога Глеба Назаренко

Почему мужчины боятся вакцинации больше женщин: колонка психолога Глеба НазаренкоПопулярный коуч попытался объяснить первопричину страхов сильной половины человечества.
Какие же страхи на самом деле движут сильной половиной человечества в желании любыми способами избежать вакцинации, в своей колонке для Passion.ru рассуждает психолог, профайлер, медиатренер Глеб Назаренко.
Глеб Назаренко
Психолог, известный медиатренер
Почему мужчины боятся больше женщин
Мужчины в большинстве своем относятся к своему здоровью не настолько внимательно, как женщины, им легче придумать миллион причин для того, чтобы отказаться от посещения врача и дотянуть до последнего, чем обратиться к специалисту. Это касается как стоматологов, так и терапевтов и других врачей. Мужчина априори должен быть сильным, крепким. Он считает, что само все пройдет, а потом — раз, и когда все становится действительно серьезно, тогда-то, когда деваться некуда, он и обращается к врачу.
Женщины более трепетно относятся к своему здоровью и внешности, что взаимосвязано, и гораздо чаще и проще решаются на посещение врачей. Вакцинации это касается по той же логике, а дополнительное влияние информационного шума, даже на уровне приколов в соцсетях, производит свой эффект.
Мужчины всегда готовы броситься грудью на амбразуру
Мужчины так устроены, что с готовностью закроют грудью весь мир от беды, но банальный насморк выводит их из состояния равновесия, и брутальные защитники готовы судорожно капать в нос литры капель и умирать от пресловутой температуры 37.1, но врачей все равно боятся.
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И корень проблемы заключается в том, что их пугает неизвестность. Мужчинам четко нужно понимать, что они делают, для чего они это делают и чем все закончится. Медицина же для многих мужчин — немедиков — темный лес. А тем более прививка от ковида, необходимость которой и у многих специалистов вызывает сомнение. Отсюда и нежелание подвергать себя неизвестной опасности, а вдруг действительно возникнут проблемы с потенцией — это ведь один из главных страхов мужской половины человечества.
«Все мы чего-то боимся и больше всего, конечно, неизвестности. А ввиду информационной разрозненности в СМИ и гиперболизирования ситуации в социальных сетях, естественно, появились люди, которые опасаются прививаться и склоняются верить различным, где-то услышанным побочным эффектам», — комментирует Глеб Назаренко.
Такая хрупкая психосоматика
Не стоит исключать психосоматику. Например, если быть крайне убежденным в том, что вакцина влияет на либидо и на 100% не сомневаться в этой информации, то организм «послушается хозяина», и сознание создаст такую внутреннюю гормональную атмосферу, что убеждение человека подтвердится, но реально не будет связано с вакциной. С тем же успехом, если убедить себя, что, например, от яблок падает либидо, человек будет это ощущать с каждым съеденным фруктом, хотя никаких научных доказательств этому нет и не будет.
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Что же делать?
Я психолог, а не медик, и не могу опровергать или подтверждать какие-либо побочные эффекты от вакцины, поэтому сначала необходимо понять механику своих страхов, а затем обратиться к нескольким независимым специалистам за консультацией и сложить собственное мнение, основываясь на квалификации профильных врачей. Обсудить с ними всевозможные за и против — делать или не делать прививку. И только после этого принять взвешенное, серьезное решение.
От редакции
Редакция Passion.ru провела небольшой опрос среди мужчин-противников вакцинации и ниже топ-8 самых популярных причин отказа от прививки, которыми апеллируют представители сильной половины человечества.
«Вакцина влияет на либидо и качество спермы — волнуюсь за свой генофонд».
«Через 5 лет после вакцинации все умрут — и я тоже».
«Вакцина не защищает от коронавируса, зато вызовет мутации ДНК, рак и импотенцию».
«Я не антиваксер, но что в России могут изобрести хорошего? Так что фуфло это, а не вакцина».
«Я привьюсь, но только попозже, когда увижу, как это сказалось на других. Не хочу быть лабораторной крысой».
«Все болеют, но не я — у меня слишком крепкий иммунитет и слишком много дел».
«Рано или поздно мы все умрем (но я точно не от коронавируса)».
«Не хочу, чтобы меня чипировали. Или наблюдали, что я делаю по QR-коду».
Фото: freepik, unsplash