Заболел — остался без QR-кода и другие изменения в действии сертификатов о вакцинации

Отмечается, что QR-код после вакцинации действует год, а в результате болезни — 6 месяцев. «QR-код содержит информацию о завершении в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата вакцинации против новой коронавирусной инфекции или о факте перенесенного заболевания, вызванного COVID-19, с наиболее поздней датой наступления события, а также срок действия QR-кода», — сказано в документе.

Сертификаты по-прежнему формируются на сайте «Госуслуг» в течение 3 дней. Кроме того, граждане, не имеющие доступ к порталу, могут получить QR-код о прививке или перенесенной болезни лично в медицинских учреждениях или МФЦ.