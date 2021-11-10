О чем говорит повышение температуры тела и когда ее нужно сбивать — мнение врача

В одном из предыдущих материалов мы рассказывали, что существуют механические (так называемые народные средства) и медикаментозные способы снижения температуры. Облегчить себе состояние в этот момент очень хочется, ведь в большинстве случаев мы продолжаем работать (на той же удаленке), хлопотать по хозяйству. В первом случае, чтобы облегчить состояние, некоторые прикладывают холодные компрессы на лоб, много и обильно пьют (в ход идут кипяченая вода, теплые ягодные морсы). Обтирание нужно проводить так, чтобы на коже оставались капельки жидкости. Именно их испарение и вызывает охлаждение тела.

Теперь вместе с нашим экспертом разберемся, какая температура считается допустимой, а когда стоит принимать меры.