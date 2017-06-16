Жена, спортсменка и модель: Эмили Пурди доказывает, что быть счастливой можно даже без ног
Эми родилась в Лас-Вегасе, росла активной девочкой, занималась спортом и мечтала стать массажистом. Но в 19 лет ее жизнь рухнула.
«Однажды я вернулась домой пораньше, так как думала, что простудилась… А через 24 часа оказалась в реанимации. Врачи говорили, что шансы на выживание были менее 2%. Когда я уже лежала в коме, доктора смогли поставить мне диагноз — бактериальный менингит. За два с половиной месяца лечения я оглохла на левое ухо, потеряла селезенку, почки и обе ноги ниже колен».
Десятки переливаний крови, недели в коме, пересадка почки (донором стал отец Эми), долгие месяцы реабилитации, привыкания к протезам и новому образу жизни — это только видимая часть того, что пришлось пережить девушке. О том, что происходило в ее душе, мы можем лишь догадываться. Вот что говорит сама Эми о дне, когда впервые надела протезы:
«В тот день я пришла домой, заползла в кровать и именно там провела последующие несколько месяцев. Я пряталась, избегала реальности, а мои протезы лежали рядом со мной. Я была полностью физически и эмоционально сломлена».
Но со временем Эми даже научилась с юмором воспринимать свое новое положение, так как протезы можно регулировать как угодно:
- можно быть любого роста (в зависимости от того, с кем идешь на свидание);
- выбирать размер ноги, чтобы он подходил к размеру обуви на распродаже;
- кататься на сноуборде сколько угодно — ноги никогда не замерзнут!
Сегодня эта сильная девушка — общественный деятель, защитник интересов инвалидов с ампутированными конечностями, основатель некоммерческой организации «Адаптивный спорт» для людей с ограниченными физическими возможностями, которые хотят участвовать в активных видах спорта — сноубординге, скейтбординге, серфинге. Эми замужем за сноубордистом Дэниелом Гэйлом (до свадьбы они встречались 14 лет). У них есть ребенок. Эми профессионально занимается спортом, как и мечтала: заняла вторые места на Чемпионате мира по парасноуборду в сноуборд-кроссе в 2012 и 2013 годах. К тому же она танцует, катается на скейтборде, ведет интересную, насыщенную событиями жизнь. А на ее Инстаграм подписано почти 300 тысяч человек!
«Я не просто делюсь своей историей, я хочу донести мысль о том, что через что бы вы ни проходили, все будет хорошо. Я знала об этом в свои самые темные дни. Откуда, неизвестно, но я все-таки знала! Я гарантирую, что если вы отказываетесь сдаваться, вы всегда найдете путь».
Когда Эми появляется на обложках журналов или красных ковровых дорожках, ее ноги открыты и протезы видны окружающим. Вероятно, таким образом она дает понять, что полностью принимает произошедшее с ней, не стесняется этого и готова снова и снова рассказать свою историю, чтобы доказать — человеческие возможности огромны, а преодоление границ может закалить человека и сделать его в тысячу раз сильнее.
Фото: instagram