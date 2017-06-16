Сегодня можно с уверенностью сказать, что Эмили Пурди, 37-летняя модель, актриса и сноубордистка, в полной мере наслаждается жизнью и радуется каждому ее дню. Но так было не всегда.

Эми родилась в Лас-Вегасе, росла активной девочкой, занималась спортом и мечтала стать массажистом. Но в 19 лет ее жизнь рухнула.

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«Однажды я вернулась домой пораньше, так как думала, что простудилась… А через 24 часа оказалась в реанимации. Врачи говорили, что шансы на выживание были менее 2%. Когда я уже лежала в коме, доктора смогли поставить мне диагноз — бактериальный менингит. За два с половиной месяца лечения я оглохла на левое ухо, потеряла селезенку, почки и обе ноги ниже колен». Десятки переливаний крови, недели в коме, пересадка почки (донором стал отец Эми), долгие месяцы реабилитации, привыкания к протезам и новому образу жизни — это только видимая часть того, что пришлось пережить девушке. О том, что происходило в ее душе, мы можем лишь догадываться. Вот что говорит сама Эми о дне, когда впервые надела протезы: «В тот день я пришла домой, заползла в кровать и именно там провела последующие несколько месяцев. Я пряталась, избегала реальности, а мои протезы лежали рядом со мной. Я была полностью физически и эмоционально сломлена».

Но со временем Эми даже научилась с юмором воспринимать свое новое положение, так как протезы можно регулировать как угодно: можно быть любого роста (в зависимости от того, с кем идешь на свидание);

выбирать размер ноги, чтобы он подходил к размеру обуви на распродаже;

кататься на сноуборде сколько угодно — ноги никогда не замерзнут! Сегодня эта сильная девушка — общественный деятель, защитник интересов инвалидов с ампутированными конечностями, основатель некоммерческой организации «Адаптивный спорт» для людей с ограниченными физическими возможностями, которые хотят участвовать в активных видах спорта — сноубординге, скейтбординге, серфинге. Эми замужем за сноубордистом Дэниелом Гэйлом (до свадьбы они встречались 14 лет). У них есть ребенок. Эми профессионально занимается спортом, как и мечтала: заняла вторые места на Чемпионате мира по парасноуборду в сноуборд-кроссе в 2012 и 2013 годах. К тому же она танцует, катается на скейтборде, ведет интересную, насыщенную событиями жизнь. А на ее Инстаграм подписано почти 300 тысяч человек!