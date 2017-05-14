На жизненном маршруте что ни день, то новый поворот, развилка или тупик. Советы окружающих могут стать надежным путеводителем, если вы умеете их слушать и принимать.

Почему вы отказываетесь от советов

В России не надо ходить к психологу, чтобы узнать ответы на важные вопросы «Как быть?» и «Что делать?» — достаточно заговорить с водителем такси, а он все объяснит. И так на каждом шагу! Вы просите у продавца ортопедическую обувь для ребенка, а она вам рассказывает, как делать массаж при плоскостопии. Или вы останавливаете прохожего, чтобы узнать, как дойти до «Макдональдса» (потому что в доме напротив живет подруга), а он читает вам лекцию о здоровом питании и показывает дорогу до вегетарианского ресторана. Поэтому каждый человек в нашей стране оснащен системой защиты: как видит, что ему хотят навязать добро, так сразу теряет слух и пятится назад.

Как и все, вы вряд ли слушаете советы посторонних, но что мешает вам разглядеть истину в мнении родителей, друзей или партнера?

Вы иначе воспринимаете реальность. Вспомните урок черчения: по одному из ракурсов нередко сложно определить фигуру. Так и в жизни: вы смотрите на свою ситуацию изнутри, тогда как окружающие могут обойти ее и разглядеть со всех сторон. Естественно, они видят картинку, которая, на первый взгляд, не совпадает с вашей. В итоге вы отметаете здравую идею, потому что вам показалось, будто близкие люди не разобрались в ситуации. Дистанцируйтесь от своих переживаний и послушайте чужое мнение без эмоций.

Вы боитесь неизвестности. В мире существуют миллионы возможностей, но вы ими не пользуетесь из принципа. Вы не можете признаться, что боитесь всего нового. Если вам предлагают сделать то, что вы никогда не пробовали, то не выстраивайте линию обороны, а рассмотрите гипотетическую возможность и ее предполагаемые плюсы.

Вы не принимаете на себя ответственность за ошибки. Обычно вы нуждаетесь в совете, когда попали в затруднение. Принять помощь — это все равно что признать свою некомпетентность или раскаяться в предыдущих решениях. Когда высокомерие дороже, то вы ищете в рекомендациях ошибки или затыкаете уши.

Вы слышите не то, что хотели бы. Пожалуй, это безусловный лидер среди причин, по которым вы фильтруете советы. У вас есть готовый вариант действий, поэтому единственное, что вы ждете от друга или члена семьи, так это подтверждения вашего выбора. Если вас не устраивает чужая идея, все же представьте, что попали в альтернативную реальность, где пользуетесь советом. Может быть, вам понравится.