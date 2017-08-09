Абсолютно чувство свободы — вот что заставляет Дилис Прайс снова и снова прыгать вниз из летящего самолета. Она нашла свою страсть — и вот уже несколько десятков лет отдается ей без остатка.

До того, как прийти к своему истинному призванию, Дилис работала преподавателем и, как она сама признается, совершенно не любила эту профессию. К тому же в 40 лет она развелась и воспитывала сына одна. Эти обстоятельства не добавляли ей оптимизма — она чувствовала себя «вышедшей в тираж», старой и ненужной. Поняв, что жизнь больше не приносит радости, она бросалась из крайности в крайность, пытаясь найти себе занятие по душе. И нашла! Женщина, которая до ужаса боялась высоты, вдруг занялась скайдайвингом. На тот момент ей было 54 года. Вот уже 30 лет Дилис в буквальном смысле бросается без оглядки в дело, которое делает ее счастливой.

«Вы становитесь птицей на 50 секунд. Вы можете лететь со скоростью 140 миль в час, вертеться вокруг собственной оси, кувыркаться, двигаться в любую сторону, браться за руки с другими людьми. Это невероятно! Удивительно».

Произошло это благодаря студентам Дилис, которые организовывали благотворительные марафоны и пробеги. Однажды преподавательница сама сказала своим подопечным: «Вам нужно устроить благотворительный прыжок с парашютом!» Так как начинать нужно с себя, Дилис, преодолев страх высоты, показала пример студентам и, как выяснилось, нашла то, без чего теперь не может жить. Сегодня на счету миссис Прайс более тысячи прыжков. Она занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая пожилая женщина-скайдайвер в мире.

«Когда я впервые выпрыгнула из самолета, я думала, что умру. Я думала: "Какая ошибка! Это смерть!" Во второй раз я думала: "О, я лечу!". Скайдайвинг дает самые сильные и прекрасные эмоции. Когда люди приземляются после прыжка, они все говорят: "Это лучше, чем секс"».