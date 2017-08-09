«Это лучше, чем секс!» Как и чем живет самая пожилая женщина-скайдайвер в мире
До того, как прийти к своему истинному призванию, Дилис работала преподавателем и, как она сама признается, совершенно не любила эту профессию. К тому же в 40 лет она развелась и воспитывала сына одна. Эти обстоятельства не добавляли ей оптимизма — она чувствовала себя «вышедшей в тираж», старой и ненужной.
Поняв, что жизнь больше не приносит радости, она бросалась из крайности в крайность, пытаясь найти себе занятие по душе. И нашла! Женщина, которая до ужаса боялась высоты, вдруг занялась скайдайвингом. На тот момент ей было 54 года.
Вот уже 30 лет Дилис в буквальном смысле бросается без оглядки в дело, которое делает ее счастливой.
Произошло это благодаря студентам Дилис, которые организовывали благотворительные марафоны и пробеги. Однажды преподавательница сама сказала своим подопечным: «Вам нужно устроить благотворительный прыжок с парашютом!» Так как начинать нужно с себя, Дилис, преодолев страх высоты, показала пример студентам и, как выяснилось, нашла то, без чего теперь не может жить.
Сегодня на счету миссис Прайс более тысячи прыжков. Она занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая пожилая женщина-скайдайвер в мире.
После того, как Дилис начала заниматься парашютным спортом, она почувствовала, что жизнь заиграла новыми красками, скука совершенно пропала, на ее место пришли новые планы, мечты и цели. Своим главным достижением миссис Прайс считает благотворительную организацию, которую она создала для того чтобы помогать людям с ограниченными возможностями. Дилис признается, что чувствует себя просто великолепно, когда понимает, что люди, которым она помогает, становятся счастливее.
Фото: кадры из видео