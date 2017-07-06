Вам говорили: «Усерднее работай в офисе/в отношениях/над собой — и обязательно добьешься результата». Вас обманули: упорный труд не всегда приносит успех. Последний зависит от ваших установок.

Найдите ваше личное определение успеха

Кому-то для счастья нужны деньги, кому-то важно реализоваться в материнстве, кому-то требуется профессиональная карьера. А как выглядит ваш успех? И что им не является? Постарайтесь сформулировать ваши требования как можно точнее. Только помните, что цель должна зависеть от ваших усилий и не касаться других людей. Например, вы не можете связать свое благополучие с тем, что муж перестанет пить или дети поступят в ВУЗ, потому что вы способны лишь частично влиять на ситуацию. Когда вы опишете точные параметры вашей мечты, то перестанете гоняться за тем, что вам навязало общество. Допустим, если ваш успех — это путешествия, а не замужество, то вы больше не будете волноваться из-за того, что все еще не нашли супруга.

Не превращайтесь в другого человека

В свою маму, в босса или в подругу — словом, в любого, кто символизирует для вас самореализацию. На перевоплощение вы потратите силы и время, но ничего не добьетесь. Успех, как и отпечатки пальцев, у всех людей индивидуален. Вы можете слушать посторонних, но не действуйте им в угоду. Как только вы дадите себе право на то, чтобы не просить у окружающих одобрения, из вашей жизни исчезнет много лишних дел, а значит, высвободится время на собственные планы.