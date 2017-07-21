Эрнестин Шепард дважды отметилась в Книге рекордов Гиннесса как самая пожилая женщина-бодибилдер в мире. А в молодости она совершенно не интересовалась спортом и ни разу не была в фитнес-клубах.

Эрнестин Шепард 1 / 9

Однажды Эрнестин и ее сестра Милдред отправились примерять купальники и, увидев себя в зеркале, поняли, что их тела уже далеко не в идеальной форме. После этого сестры решили привести себя в порядок и отправились в зал. На тот момент им было 56 и 57 лет. Сестры сначала занялись аэробикой, а позже перешли к силовым тренировкам. Через некоторое время Милдред поделилась с Эрни своей мечтой: попасть в Книгу рекордов Гиннесса как две самые пожилые бодибилдерши — и при этом сестры! Культуристки ежедневно выкладывались в спортзале и шли к своей цели. А однажды Милдред взяла с Эрнестин обещание продолжать заниматься, даже если ей придется делать это одной. Тогда у старшей сестры уже были проблемы со здоровьем, но Эрнестин о них даже не подозревала. Вскоре Милдред скончалась.

«Мы с сестрой были так близки. Где одна, там и другая. Когда она умерла, я была разбита, я не хотела делать ничего. У меня началась гипертония, панические атаки, изжога, депрессия. Это была ужасная жизнь. Но однажды моя сестра пришла ко мне во сне. Она сказала: "Встань и делай то, о чем я тебя просила!" И я решила, что воплощу ее мечту».

После пяти лет тяжелейшей депрессии, в возрасте 71 года Эрнестина возобновила тренировки и буквально убежала от своего горя. Рекордсменка признавалась, что каждый раз, когда чувствовала, что не справляется, надевала кроссовки и выходила на пробежку. Так ее научила делать сестра. За последние 20 лет Эрнестин пробежала девять марафонов, выиграла два соревнования по бодибилдингу и была занесена в Книгу рекордов Гиннесса в 2010 и 2011 годах как самая пожилая соревнующаяся культуристка в мире! Кроме того, благодаря новому образу жизни, она полностью избавилась ото всех проблем со здоровьем, заработанных во время депрессии.

Добившись больших успехов в спорте, Эрнестин решила, что может помочь другим привести себя в форму, и открыла спортивный класс в родном Балтиморе, куда приходят мужчины и женщины младше нее на десятки лет. Подопечные миссис Шепард просто влюблены в свою наставницу и бесконечно благодарны ей за то, что она делает для них.

«Я просыпаюсь каждое утро, произношу молитву, после этого съедаю омлет из 10 яичных желтков, горсть цельных орехов и выпиваю 0,5 л воды. И еще я пою каждое утро — моему бедному мужу приходится это слушать».