Большой город сводит с ума, причем буквально. Поэтому вам пригодятся способы, которые могут защитить вашу психику.

В одном эксперименте участники решали сложные математические задачи на время. Чтобы усилить у испытуемых стресс, исследователи им говорили: «Вы не могли бы думать быстрее?» или «Вы показываете худшие результаты». Как показало МРТ-сканирование мозга, хуже всех с эмоциональным напряжением справлялись горожане. У них же, как выяснилось в ходе другого исследования, риск развития шизофрении в два раза выше, чем у жителей деревни. Жизнь в городе или переезд в него создают серьезную угрозу психическому здоровью, а значит, вам необходимо заниматься профилактикой стресса.

Нарушайте привычный режим

Вы убеждаете себя, что вечерами у вас нет сил ни на что, кроме как смотреть телевизор. Выходные тоже проходят по годами повторяющемуся сценарию: вы ходите в одни и те же магазины, обедаете в хорошо знакомом кафе, встречаетесь со старыми друзьями. Кажется, что предсказуемость экономит вам силы. Но по факту вы испытываете скуку, которая эмоционально истощает не меньше, чем регулярные конфликты на работе. Поэтому не создавайте свой «день сурка». Лучше изучите возможности, которые у вас есть. Задайтесь целью раз в неделю пробовать что-то новое: джазовый концерт, индийскую кухню, класс по буги-вуги. Через несколько месяцев вы заметите, что легче справляетесь с проблемами и меньше устаете.

Гуляйте в парках

Если вы проводите время в зеленых зонах, то их воздействие на ваше благополучие равно одной трети от радости, которую приносят романтические отношения. Хотя эту странную формулу счастья вывели британские ученые, не стоит ею пренебрегать. Поищите рядом с офисом сквер или хотя бы двор с пышной растительностью, чтобы проводить там перерыв. Кстати, в теплое время года вы можете обедать на лавочке. Доказано, что глоток чистого воздуха повысит вашу эффективность в той же мере, что и глоток горячего кофе.