Страсть в отношениях: как поддерживать или воскресить из пепла — колонка психолога Анны Шилько
Анна Шилько
Гендерный психолог и мастер НЛП, автор блога @anna.selfmade
Вспомните свои отношения. В какой-то момент интим становится рутиной, а поцелуи хочется пережить или вовсе нет желания сближаться с, казалось бы, любимым человеком. Пропадает игривость, и нет животного желания наброситься друг на друга, как только вы остаетесь наедине. Все чаще хочется разделиться и заниматься своими делами, и в конце концов вы расходитесь или начинаются измены, которые так или иначе приводят к разводу и расставанию.
Страсть проходит примерно через 3-6 месяцев, в редких случаях через год — и это нормально. Ваши гормоны успокаиваются и привыкают к состоянию влюбленности, и вы начинаете видеть реальность. Вместо идеального образа появляется практически другой человек, привычки которого вам уже знакомы и даже раздражают, он становится предсказуемым, и это тоже выводит вас из равновесия, впрочем как и его. Как говорят многие мои клиентки: «Боже, как я могла в него влюбиться! Какой дурой я была?» В порыве страсти мы не замечаем сущности человека, так как каждый в начале отношений стремится быть лучшей версией себя.
Как только первый страстный этап отношений пройден, у нас появляется все больше «важных дел», конфликтов, наступает этап притирки, который многие пары не проходят, так как включается мозг. В этот момент возникают мысли: «Зачем мне это все надо? Я и одна/один прекрасно справляюсь, зачем мне из-за кого-то нервничать, меняться, прогибаться?»
Когда пропадает страсть, нужно понимать, есть ли помимо этого еще что-то к человеку, влюбленность или любовь, а может, есть желание просто быть с ним. Если страсть вы можете вернуть, то с другим значительно сложнее.
Вся наша страсть в либидо
В моей практике встречается в основном 2 типа пар. В первой категории крайне сложно сохранить влюбленность и страстные отношения. И дело здесь не столько в гормонах, сколько в разной половой конституции. Она врожденная и не меняется со временем. Например, кому-то достаточно секса 1-2 раза в неделю, кому-то несколько раз в месяц, а кому-то и раз в день мало. В этой ситуации можно только подстраиваться. Сложно, но можно. Если это не крайние случаи, где жена, например, с низким либидо, а у мужа высокое.
Вторая категория пар (а это большинство) может повысить свое либидо — это наше животное желание, набор таких гормонов, как тестостерон, дофамин, кортизол, эндотрофен, окситоцин, адреналин и серотонин.
Каждый из этих гормонов можно регулировать определенными словами и действиями. В данном случае самостоятельно разобраться непросто и лучше обратиться к психологу, который разбирает подобные практики, или к сексологу. Страсть — это огонь, который нужно поддерживать, подкидывать дровишки. И ни в коем случае не нужно недооценивать роль секса в отношениях.
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Иногда одно слово, сообщение, действие может не только воспламенить желание, но и убить его. Например, случай из практики. Пара была 7 лет в отношениях, и жена часто отказывала в сексе, грубо говоря, он был по праздникам. Долго мы не могли найти корень проблемы, потому что было много взаимных претензий и напряжения. Оказалось, она настолько устает на нелюбимой работе, а потом еще дома за уборкой и готовкой, что у нее элементарно не оставалось ни физических, ни эмоциональных сил на мужа. Супруги после пары приемов у меня как у специалиста нашли решение проблемы, и оно оказалось чрезвычайно простым. Женщина уволилась и стала вести домашнее хозяйство. Как выяснилось на наших встречах, она давно об этом мечтала, но стыдилась сказать супругу. А мужу было неважно, что она работает, он хотел видеть рядом с собой любящую женщину, которая всегда его поддержит, выслушает, вдохновится и ночью превратится в страстную любовницу. Как только жена стала чувствовать себя спокойно и на своем месте, привела себя в стабильно хорошее эмоциональное состояние, их сексуальные отношения пришли в норму и страсть вспыхнула с новой силой.
Конфликты, обиды, отсутствие поддержки и внимания, ревность, недоверие, низкий уровень энергии, усталость, стресс, возвратные кризисы, нежелание вкладываться в отношения — все это убивает либидо.
Помимо эмоциональных факторов, старайтесь не забывать о витаминах и их уровне содержания в крови, так как от них ваше желание зависит тоже. Следите за показателями следующих витаминов и микроэлементов:
- Витамин А;
- Витамины группы В: В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), B3 (ниацин), B4, В5, B6, B7, В12;
- Витамин С;
- Витамин Е;
- Кальций;
- Железо;
- Цинк.
Старайтесь правильно питаться, занимайтесь спортом и собой.
Фото: freepik.com
Сексуальное образование: удерживать страсть — это навык, которому можно научиться.
Хорошая новость в том, что в современном мире сексуальное образование стало более доступно, как и услуги сексолога. Но в любом случае начать нужно с понимания, что вам нравится в постели и что ему. Изучите свое тело и затем тела друг друга. Составьте «эротическую» карту, поговорите откровенно. И помните, что страстный секс возможен и через 20 лет совместной жизни, нужно только постоянно подогревать отношения.
Есть несколько приемов, которые могут помочь.
Держите дистанцию. В долгих отношениях возникает ощущение, что вы уже все попробовали и знаете друг о друге всю подноготную. Для того чтобы этого чувства избежать, изначально старайтесь держать дистанцию и ограничивать личное пространство. Не забывайте о своих интересах и не бойтесь, помимо личных отношений, развиваться самостоятельно. Сформировав независимость от партнера и возможность вашего сосуществования как двух полноценных единиц, а не одного организма, вы удержите баланс и желание быть вместе.
Будьте искренними в своих сексуальных желаниях. Разговаривайте с партнером о своих фантазиях и предпочтениях. Узнавайте у друг друга, какие у кого предпочтения на этот счет. Идите на компромиссы и пробуйте вместе новое.
Изучайте сами, но заставляйте другого. Сексуальное образование недооценено, мы боимся говорить об этой стороне жизни. Если у партнера угасло желание, то ваши попытки заставить его вместе с вами пройти курс у сексолога или прочитать на этот счет какую-либо литературу могут окончательно оттолкнуть его. Станьте примером и разожгите сами страсть. Изучайте техники, приемы, перед сном увлеченно читайте статью и невзначай предлагайте выдержки за разговором или используйте новые фишки во время полового акта. Если с вашей стороны будет исходить желание и инициатива, то это сможет увлечь и вашего партнера.
Удивляйте и меняйте локации. В моей практике часто встречаются девушки, для которых отношения стали обыденностью. Быт разрушает все на своем пути, даже сильную любовь. «Я люблю его, но наши отношения стали похожи на день сурка». И вот со своей стороны вы сидите и ждете, когда очередной день будет пережит, и вы со скрипом в зубах терпите друг друга по привычке. Под лежачий камень вода не течет, мы знаем это с детства. Чтобы возобновить страстные чувства, старайтесь не вводить отношения в состояние рутины. Делайте комплименты, пишите сообщения с самыми смелыми желаниями, отправляйте фото в нижнем белье, назначьте свидание в отеле. Старайтесь с самого начала не превращать секс в рутину и привить эту историю своему партнеру.
Желание и страсть кроются в вас. Секрет счастливых отношений кроется в каждом из нас. Это правило, которое держит в балансе не только страсть, но и всю нашу жизнь. Чтобы желание не угасало со стороны партнера, вы должны искренне любить и желать себя. Если вы будете уверены в себе, своем теле и внешности, если будете восхищаться собой, то автоматически это будет делать и тот, кто рядом. Покупайте красивое нижнее белье, делайте укладку, макияж не по случаю, а всегда для себя, чтобы восхищение и желание сопровождало вашу жизнь.
Фото: freepik.com