Страсть в отношениях: как поддерживать или воскресить из пепла — колонка психолога Анны Шилько

Страсть проходит примерно через 3-6 месяцев, в редких случаях через год — и это нормально. Ваши гормоны успокаиваются и привыкают к состоянию влюбленности, и вы начинаете видеть реальность. Вместо идеального образа появляется практически другой человек, привычки которого вам уже знакомы и даже раздражают, он становится предсказуемым, и это тоже выводит вас из равновесия, впрочем как и его. Как говорят многие мои клиентки: «Боже, как я могла в него влюбиться! Какой дурой я была?» В порыве страсти мы не замечаем сущности человека, так как каждый в начале отношений стремится быть лучшей версией себя.

Как только первый страстный этап отношений пройден, у нас появляется все больше «важных дел», конфликтов, наступает этап притирки, который многие пары не проходят, так как включается мозг. В этот момент возникают мысли: «Зачем мне это все надо? Я и одна/один прекрасно справляюсь, зачем мне из-за кого-то нервничать, меняться, прогибаться?»

Когда пропадает страсть, нужно понимать, есть ли помимо этого еще что-то к человеку, влюбленность или любовь, а может, есть желание просто быть с ним. Если страсть вы можете вернуть, то с другим значительно сложнее.