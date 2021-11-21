Секс и онкология: как сохранить отношения в паре во время лечения — советы врача

Когда возникают проблемы

Болезнь не разрушит отношения, если они изначально были целостными, зрелыми. Проблемы возникают в тех случаях, когда партнеры созависимы (отношения по типу жертва-спасатель, родитель-ребёнок). Чтобы сохранить такие отношения, здоровому партнеру не стоит брать на себя все обязательства и проявлять гиперопеку. Необходимо научиться помогать, но не выполнять все за заболевшего любимого человека — такое проявление любви губительно! Наоборот, важно стимулировать больного вставать и делать что-то самому, ведь движение, даже минимальное, способствует более благополучному лечению и восстановлению. Чем больше больной лежит, тем сложнее ему будут даваться даже минимальные физические нагрузки, а упадок духа может привести к печальным последствиям. И больной, и его партнер должны помнить: нельзя выстраивать жизнь вокруг болезни. По возможности стоит продолжать работать, хотя бы несколько часов в день, и вести привычную жизнь.

Еще один враг отношений, и не только при раке, — чувство долга. Быть с человеком из чувства долга — значит создавать деструктивные, разрушительные отношения. Если до болезни семья существовала потому, что кто-то из партнеров испытывал чувство долга, то при столкновении с трудностями ситуация усугубляется. Отношения превращаются в пытку, и нередко бывает так, что партнёр уходит.

Чтобы сохранить чувства и сексуальное влечение друг к другу, каждому из партнеров необходимо заботиться о себе. Старайтесь не отказываться от своих хобби и интересов, общения с друзьями.