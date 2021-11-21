Секс и онкология: как сохранить отношения в паре во время лечения — советы врача
Ирина Валерьевна Мансурова,
онкопсихолог, медицинский психолог, психотравматолог и нутрициолог федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко», член Профессиональной психотерапевтической лиги
Когда возникают проблемы
Болезнь не разрушит отношения, если они изначально были целостными, зрелыми. Проблемы возникают в тех случаях, когда партнеры созависимы (отношения по типу жертва-спасатель, родитель-ребёнок). Чтобы сохранить такие отношения, здоровому партнеру не стоит брать на себя все обязательства и проявлять гиперопеку. Необходимо научиться помогать, но не выполнять все за заболевшего любимого человека — такое проявление любви губительно! Наоборот, важно стимулировать больного вставать и делать что-то самому, ведь движение, даже минимальное, способствует более благополучному лечению и восстановлению. Чем больше больной лежит, тем сложнее ему будут даваться даже минимальные физические нагрузки, а упадок духа может привести к печальным последствиям. И больной, и его партнер должны помнить: нельзя выстраивать жизнь вокруг болезни. По возможности стоит продолжать работать, хотя бы несколько часов в день, и вести привычную жизнь.
Еще один враг отношений, и не только при раке, — чувство долга. Быть с человеком из чувства долга — значит создавать деструктивные, разрушительные отношения. Если до болезни семья существовала потому, что кто-то из партнеров испытывал чувство долга, то при столкновении с трудностями ситуация усугубляется. Отношения превращаются в пытку, и нередко бывает так, что партнёр уходит.
Чтобы сохранить чувства и сексуальное влечение друг к другу, каждому из партнеров необходимо заботиться о себе. Старайтесь не отказываться от своих хобби и интересов, общения с друзьями.
Фото: Pexels.com
Если у вас онкологический диагноз
После противоопухолевого лечения, в особенности химиотерапии и оперативного вмешательства, пациент нуждается в системном восстановлении и уходе.
Состояние и внешность зависят от наших внутренних и внешних ресурсов — ресурсов первого порядка и второго. Ресурсы первого порядка направлены на восстановление нервной системы на самом базовом уровне.
- В первую очередь, необходимо вывести из организма токсины и тяжелые радикалы, которые накопились за время лечения.
- Зелёные соки и зелёный чай, спирулина, любые богатые клетчаткой и витамином С продукты.
- Качественный сон.
- Правильное питание. Если у вас есть нутритивная недостаточность, обратитесь к нутрициологу.
- Физическая активность, движение.
- Свежий воздух и природа.
- Тишина и уединение, медитация.
- Тактильный контакт с близкими.
- Поддержка онкопсихолога.
- Возможность смотреть на красивое. На первый взгляд, это далеко не самая важная потребность, однако исследования показывают, что это не так.
- Позитивные эмоции, смехотерапия.
Ресурсы второго порядка также способствуют восстановлению. Это разные интеллектуальные и социальные радости:
- Встречи с друзьями.
- Театр, кино, музыка.
- Путешествия.
- Процедуры по уходу за собой. Можно и даже нужно посещать косметолога. Перед косметологические манипуляцией рекомендую предварительно проконсультироваться с лечащим врачом-онкологом.
- И все остальные замечательные вещи: купить себе что-нибудь, послушать интересную лекцию, читать интересные, позитивные книги.
Еще один важнейший источник сил — секс. Полноценная интимная жизнь способствует улучшению не только психологического, но и физического состояния. К сожалению, онкологическое заболевание часто приводит к нарушениям сексуальной жизни и, как следствие, сексуальной дезадаптации пары.
Фото: Pexels.com
Как сохранить секс в паре
Причины проблем с сексом могут быть напрямую связаны с заболеванием и лечением, и тогда пациент может испытывать дискомфортные и болезненные ощущения. Если это происходит, например, из-за нарушения в работе эндокринной, нервной или сердечно-сосудистой системы, необходимо обратиться к лечащему врачу или специалистам смежного профиля — гинекологу, неврологу, эндокринологу. Также, например, после хирургического вмешательства, в зависимости от его характера и сложности, запрет на сексуальную близость может достигать 2,5 мес.
Больной имеет полное право отказаться от секса на время лечения и после него, но иногда секс может отсутствовать у пары 6 и более месяцев по причине внутриличностных и межличностных конфликтов. Длительное отсутствие желания с расстройством влечения, возбуждения и оргазма называется сексуальной дисфункцией. Тут нужна помощь психолога-сексолога.
Хирургическое лечение и лучевая терапия в области малого таза, накладывают временные ограничения на сексуальную жизнь. На фоне химиотерапии может возникнуть тромбоцитопения, связанная с риском кровотечения. Также при лучевой терапии, когда облучается слизистая влагалища, могут развиться слипчивые процессы, которые укорачивают влагалище. Слизистая может истончаться, возникает сухость, поэтому важно использовать лубриканты (существуют специальные лубриканты, положительно влияющие на регенерацию тканей влагалища).
Женщины могут начать испытывать менапаузальные симптомы (вазомоторные приливы, ночная потливость, сухость влагалища даже при половом возбуждении). В таком случае необходимо обратиться к гинекологу и онкологу. Также может возникнуть нейтропения (снижение иммунитета), поэтому рекомендуется предохраняться.
Химиотерапия у мужчин может вызывать эректильную дисфункцию, которая часто связана со снижением выработки тестостерона, эмоциональным потрясением и стрессом. Коррекция состояния проводится с урологом. Мужчинам с эректильной дисфункцией требуется интенсификация эротических ласк, включая прямую стимуляцию гениталий.
Фото: Pexels.com
Не стесняйтесь обращаться за помощью
Если проблемы физиологического порядка решены, но в паре царит напряжение и точно не до секса, то стоит обратиться к профильному специалисту. Сексуальная терапия — это психотерапевтическая работа, направленная на устранение сексуального нарушения. Психолог/сексолог поможет наладить более открытое общение между партнерами, снизить напряжение и преодолеть негативно влияющие на вашу сексуальную жизнь факторы.
Особенно полезным будет обращение к специалисту, если между темпераментами партнеров есть сексуальная несовместимость. При этом с выявлением онкологического заболевания проблема может обостриться. В основе гармонии отношений в паре — три кита: общие интересы, планы на будущее и секс. Поддерживайте эти три сферы и не позволяйте болезни захватить вашу жизнь.
Фото: Pexels.com_