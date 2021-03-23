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Витамин PP: чем полезен и где содержится

Всем нам прекрасно известно, что недостаток витаминов ведет к авитаминозу. Многие в курсе, что и переизбыток не несет в себе ничего хорошего. Однако мало кто в совершенстве знаком со всем спектром необходимых человеку витаминов и микроэлементов, особенно редко упоминаемых. Сегодня Passion.ru знакомит читателей с витамином РР: он очень важен, особенно для женского организма!

Что из себя представляет витамин PP

В 1937 году, когда стало известно о том, что он способен уберечь от пеллагры – серьезного заболевания, проявляющегося спутанностью сознания, галлюцинациями, депрессией, диареей, рвотой и дерматитами, – витамин РР был назван «предупреждающим пеллагру». Пеллагра до сих пор встречается в низкоразвитых и беднейших странах мира и считается смертельным заболеванием, особенно при отсутствии своевременного и грамотного лечения.

Витамин РР имеет две активные формы, в которых и существует – это никотиновая кислота и никотинамид. Первая из них известна уже с XIX века, а именно – с 1873 года, когда профессор Вайдель синтезировал ее путем окисления никотина. Но в то время никотиновую кислоту никоим образом не идентифицировали с витамином РР и никак не связывали с развитием пеллагры.

Какими полезными свойствами обладает витамин РР

В наши дни витамин РР по своей значимости и эффективности равноценен лекарственным средствам и считается элементом, без которого невозможно нормальное протекание окислительно-восстановительных процессов в организме.

Помимо этого, витамин РР:

  • регулирует деятельность высшей нервной системы;

  • благотворно влияет на процессы пищеварения;

  • защищает сердечно-сосудистую систему;

  • расширяет сосуды;

  • предупреждает развитие тромбозов и гипертонической болезни;

  • нормализует уровень холестерина;

  • способствует процессам детоксикации организма.

Что касается гормональной сферы, то витамин РР принимает участие в образовании целого ряда важнейших гормонов:

  • тироксина;

  • кортизола;

  • инсулина;

  • тестостерона;

  • прогестерона;

  • эстрогенов.

Фото: pexels.com

Недостаток или переизбыток витамина РР: как распознать

Витамин РР мы получаем с пищей, он содержится во многих привычных продуктах, и для нормальной жизнедеятельности организма достаточно 20 мг никотиновой кислоты в сутки. Неправильное питание может привести к дисбалансу этого витамина и, как следствие, развивается либо авитаминоз, либо гипервитаминоз, что одинаково вредно для человека.

Состояние авитаминоза наиболее опасно, потому как приводит к развитию той самой пеллагры. О нехватке витамина может свидетельствовать ряд признаков:

  • болезненность десен;

  • неприятный запах изо рта;

  • изжога;

  • снижение аппетита;

  • тошнота;

  • диарея.

В дальнейшем, при нарастании дефицита никотиновой кислоты, нарушается нормальное течение биохимических процессов в нервных клетках и появляются симптомы, говорящие о поражении нервной системы. Человек становится апатичным, подавленным, его сознание спутано. Раздражительность, бессонница и быстрая утомляемость становятся привычным явлением, и при отсутствии лечения состояние усугубляется вплоть до галлюцинаций и бреда.

Симптомы гипервитаминоза встречаются значительно реже и проявляются схожими психоневрологическими явлениями, однако к ним часто присоединяются разнообразные кожные проблемы:

  • сухость;

  • покраснение;

  • шелушение кожи;

  • трещины и длительно незаживающие язвы.

Где найти витамин РР

Фото: pexels.com

Если рацион составлен правильно, питание разнообразно и полноценно, можно не опасаться нехватки никотиновой кислоты. К нашей радости, она содержится в привычных продуктах питания, особенно животного происхождения:

  • в молоке;

  • говяжьей печени;

  • яйцах;

  • сыре;

  • свинине;

  • рыбе.

Богаты витамином РР овощи и фрукты:

  • помидоры;

  • картофель;

  • морковь;

  • брокколи;

  • финики.

А такие культуры как кукуруза, греча, пшеница и другие злаковые вообще являются его кладезем.

Интересно, что при варке продуктов около 40% витамина РР переходит в воду, поэтому ее можно использовать и позже, например, для соусов.

Что общего между никотином и никотиновой кислотой

Ничего, кроме созвучности этих понятий. Многие считают, что курение и женская красота практически несовместимы. И они правы, поскольку от курения часто грубеет нежный голос, желтеет и сушится кожа, а о вреде никотина для женского здоровья можно говорить долго и обоснованно.

Никотиновая кислота, напротив, способна лишь украшать. Что является одним из основных орудий женского обольщения? Конечно, волосы, которые останутся здоровыми, блестящими и густыми благодаря никотиновой кислоте, или витамину РР.

Фото: freepik.com

Раствор витамина можно добавлять в привычный шампунь или втирать непосредственно в кожу головы. Однако при появлении головных болей или аллергических реакций от применения витамина РР придется отказаться.

Как никотиновая кислота влияет на стройность

Поскольку витамин РР участвует в процессе преобразования жиров и углеводов в энергию, его нормальное количество в организме человека активно способствует достижению и поддержанию оптимальной массы тела.

Ускоряя процессы метаболизма, нормализуя уровень холестерина и активируя детоксикационную функцию печени, никотиновая кислота помогает выведению шлаков и очищению организма. Кроме того, она стимулирует выработку гормона радости – серотонина, а находясь в хорошем настроении, совершенно нет желания взять и съесть что-нибудь лишнее.

Напоследок стоит заметить, что подростки, особенно юноши, а также будущие мамы нуждаются в несколько большем суточном потреблении витамина РР – до 25 мг и более. Для этой цели созданы содержащие витамин препараты: Тредаптив, Велмен, Менопейс, Теравит Прегна, Гитагамп, Эндурацин, Прегнакеа, Никошпан и Ниацин.

Но есть некоторые противопоказания к их приему, поэтому имеет смысл проконсультироваться с врачом. Возможно, он порекомендует лекарственные средства, которые с успехом обеспечат организм необходимым количеством никотиновой кислоты.

Фото: freepik.com, pexels.com

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