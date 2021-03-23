Витамин PP: чем полезен и где содержится
Что из себя представляет витамин PP
В 1937 году, когда стало известно о том, что он способен уберечь от пеллагры – серьезного заболевания, проявляющегося спутанностью сознания, галлюцинациями, депрессией, диареей, рвотой и дерматитами, – витамин РР был назван «предупреждающим пеллагру». Пеллагра до сих пор встречается в низкоразвитых и беднейших странах мира и считается смертельным заболеванием, особенно при отсутствии своевременного и грамотного лечения.
Витамин РР имеет две активные формы, в которых и существует – это никотиновая кислота и никотинамид. Первая из них известна уже с XIX века, а именно – с 1873 года, когда профессор Вайдель синтезировал ее путем окисления никотина. Но в то время никотиновую кислоту никоим образом не идентифицировали с витамином РР и никак не связывали с развитием пеллагры.
Какими полезными свойствами обладает витамин РР
В наши дни витамин РР по своей значимости и эффективности равноценен лекарственным средствам и считается элементом, без которого невозможно нормальное протекание окислительно-восстановительных процессов в организме.
Помимо этого, витамин РР:
регулирует деятельность высшей нервной системы;
благотворно влияет на процессы пищеварения;
защищает сердечно-сосудистую систему;
расширяет сосуды;
предупреждает развитие тромбозов и гипертонической болезни;
нормализует уровень холестерина;
способствует процессам детоксикации организма.
Что касается гормональной сферы, то витамин РР принимает участие в образовании целого ряда важнейших гормонов:
тироксина;
кортизола;
инсулина;
тестостерона;
прогестерона;
эстрогенов.
Фото: pexels.com
Недостаток или переизбыток витамина РР: как распознать
Витамин РР мы получаем с пищей, он содержится во многих привычных продуктах, и для нормальной жизнедеятельности организма достаточно 20 мг никотиновой кислоты в сутки. Неправильное питание может привести к дисбалансу этого витамина и, как следствие, развивается либо авитаминоз, либо гипервитаминоз, что одинаково вредно для человека.
Состояние авитаминоза наиболее опасно, потому как приводит к развитию той самой пеллагры. О нехватке витамина может свидетельствовать ряд признаков:
болезненность десен;
неприятный запах изо рта;
снижение аппетита;
тошнота;
диарея.
В дальнейшем, при нарастании дефицита никотиновой кислоты, нарушается нормальное течение биохимических процессов в нервных клетках и появляются симптомы, говорящие о поражении нервной системы. Человек становится апатичным, подавленным, его сознание спутано. Раздражительность, бессонница и быстрая утомляемость становятся привычным явлением, и при отсутствии лечения состояние усугубляется вплоть до галлюцинаций и бреда.
Симптомы гипервитаминоза встречаются значительно реже и проявляются схожими психоневрологическими явлениями, однако к ним часто присоединяются разнообразные кожные проблемы:
сухость;
покраснение;
шелушение кожи;
трещины и длительно незаживающие язвы.
Где найти витамин РР
Фото: pexels.com
Если рацион составлен правильно, питание разнообразно и полноценно, можно не опасаться нехватки никотиновой кислоты. К нашей радости, она содержится в привычных продуктах питания, особенно животного происхождения:
в молоке;
говяжьей печени;
яйцах;
сыре;
свинине;
рыбе.
Богаты витамином РР овощи и фрукты:
помидоры;
картофель;
морковь;
брокколи;
финики.
А такие культуры как кукуруза, греча, пшеница и другие злаковые вообще являются его кладезем.
Интересно, что при варке продуктов около 40% витамина РР переходит в воду, поэтому ее можно использовать и позже, например, для соусов.
Что общего между никотином и никотиновой кислотой
Ничего, кроме созвучности этих понятий. Многие считают, что курение и женская красота практически несовместимы. И они правы, поскольку от курения часто грубеет нежный голос, желтеет и сушится кожа, а о вреде никотина для женского здоровья можно говорить долго и обоснованно.
Никотиновая кислота, напротив, способна лишь украшать. Что является одним из основных орудий женского обольщения? Конечно, волосы, которые останутся здоровыми, блестящими и густыми благодаря никотиновой кислоте, или витамину РР.
Фото: freepik.com
Раствор витамина можно добавлять в привычный шампунь или втирать непосредственно в кожу головы. Однако при появлении головных болей или аллергических реакций от применения витамина РР придется отказаться.
Как никотиновая кислота влияет на стройность
Поскольку витамин РР участвует в процессе преобразования жиров и углеводов в энергию, его нормальное количество в организме человека активно способствует достижению и поддержанию оптимальной массы тела.
Ускоряя процессы метаболизма, нормализуя уровень холестерина и активируя детоксикационную функцию печени, никотиновая кислота помогает выведению шлаков и очищению организма. Кроме того, она стимулирует выработку гормона радости – серотонина, а находясь в хорошем настроении, совершенно нет желания взять и съесть что-нибудь лишнее.
Напоследок стоит заметить, что подростки, особенно юноши, а также будущие мамы нуждаются в несколько большем суточном потреблении витамина РР – до 25 мг и более. Для этой цели созданы содержащие витамин препараты: Тредаптив, Велмен, Менопейс, Теравит Прегна, Гитагамп, Эндурацин, Прегнакеа, Никошпан и Ниацин.
Но есть некоторые противопоказания к их приему, поэтому имеет смысл проконсультироваться с врачом. Возможно, он порекомендует лекарственные средства, которые с успехом обеспечат организм необходимым количеством никотиновой кислоты.
Фото: freepik.com, pexels.com
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!