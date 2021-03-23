Витамин PP: чем полезен и где содержится

Что из себя представляет витамин PP

В 1937 году, когда стало известно о том, что он способен уберечь от пеллагры – серьезного заболевания, проявляющегося спутанностью сознания, галлюцинациями, депрессией, диареей, рвотой и дерматитами, – витамин РР был назван «предупреждающим пеллагру». Пеллагра до сих пор встречается в низкоразвитых и беднейших странах мира и считается смертельным заболеванием, особенно при отсутствии своевременного и грамотного лечения.

Витамин РР имеет две активные формы, в которых и существует – это никотиновая кислота и никотинамид. Первая из них известна уже с XIX века, а именно – с 1873 года, когда профессор Вайдель синтезировал ее путем окисления никотина. Но в то время никотиновую кислоту никоим образом не идентифицировали с витамином РР и никак не связывали с развитием пеллагры.

Какими полезными свойствами обладает витамин РР

В наши дни витамин РР по своей значимости и эффективности равноценен лекарственным средствам и считается элементом, без которого невозможно нормальное протекание окислительно-восстановительных процессов в организме.

Помимо этого, витамин РР:

регулирует деятельность высшей нервной системы;

благотворно влияет на процессы пищеварения;

защищает сердечно-сосудистую систему;

расширяет сосуды;

предупреждает развитие тромбозов и гипертонической болезни;

нормализует уровень холестерина;

способствует процессам детоксикации организма.

Что касается гормональной сферы, то витамин РР принимает участие в образовании целого ряда важнейших гормонов: