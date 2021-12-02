Татьяна Волосожар рассказала о ревности дочери к недавно появившемуся на свет брату

Участница шоу Ледниковый период дала интервью нашему изданию, в котором откровенно рассказала о том, как ее 4-летняя дочь относится к недавно появившемуся на свет малышу. «Для нее это пока живая куколка, которой можно дать соску, покормить, напоить, поменять подгузник», — рассказывает Татьяна порталу Passion.ru

Однако, доля осознания девочке пришла и в столь юном возрасте — дочь спортсменов негодует из-за того, что ей стали уделять меньше внимания, чем Теодору, не смотря на то, что ее завлекает процесс игр с ним. «Я вижу этот интерес, но и ревность тоже проявляется. Например, когда она говорит: "Вы Теодору больше внимания уделяете, чем мне!" На что я, естественно, отвечаю, что он маленький и пока беспомощный. Прошу ее подключаться, если она хочет, но не настаиваю на этом», — делится фигуристка своими методами воспитания.

Оба ребенка появились на свет у Волосожар в браке с фигуристом Максимом Траньковым. Ранее они были партнерами по льду и выступали в парном катании — в паре спортсмены завоевали звание двукратных олимпийских чемпионов.