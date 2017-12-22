Обладать на седьмом десятке роскошной стройной фигурой — возможно. Если не верите, посмотрите на этих известных женщин.

Ясмина Росси, 62 года

Модель, бабушка и просто счастливая и красивая женщина Ясмина Росси уверена, что для поддержания себя в идельной форме много не требуется. Достаточно правильно питаться натуральными продуктами, регулярно заниматься йогой и радоваться каждому новому дню. Росси не делает пластические операции, не стесняется морщин и не красит свои седые длинные волосы. Кстати, успешной в модельном бизнесе Ясмина стала после 45 лет, а сейчас сотрудничает со многими всемирно известными брендами. «Я никогда не ем обработанные, замороженные, разогретые в микроволновке или обезжиренные продукты. Я ем натуральную еду и готовлю ее каждый день. В основном это овощи, фрукты, орехи, рыба и мясо. Но светиться изнутри вам помогает ощущение счастья и гармонии, а не только здоровая пища, которую вы вкладываете в свое тело. Более или менее здоровый образ жизни я вела всегда. Я занимаюсь йогой уже более 30 лет, каждый день я провожу на коврике от 30 минут до часа. Кроме того, стараюсь гулять хотя бы по 15-45 минут в день», — рассказала Росси в интервью The Daily Telegraph. Кристи Бринкли, 63 года

Модель Кристи Бринкли в 63 года снялась в бикини вместе с дочками для журнала Sports Illusrated. Кадры действительно впечатляют. Кристи — это вообще фонтан энергии в теле женщины, и в теле идеальном, надо отметить. Кстати, именно положительную энергетику и позитивный настрой она считает главным секретом красоты и стройности: «Лучший способ сохранить молодость — открывать для себя новое. В жизни столько всего интересного, не проходите мимо! Не превращайте занятия спортом в рутину. Пробуйте зумбу, пилатес, йогу, бег, ходьбу, хайкинг! Побудьте денек веганом, а потом вегетарианцем недельку. Вдруг понравится! Запишитесь на кулинарные курсы, выучите новый язык, станьте волонтером. Оставайтесь открытыми и интересующимися, это поможет вам улыбаться чаще, быть в хорошем настроении, а это лучшее средство против старения». Татьяна Неклюдова, 61 год

Летом российский бренд Petrushka, который славится сексуальным бельем, представил смелую фотосессию с 61-летней моделью из Петербурга Татьяной Неклюдовой. Подобный опыт стал первым не только для самой марки, но и для всей России, ведь пока это единственная рекламная кампания нижнего белья с возрастной моделью. Татьяна Неклюдова окончила Кораблестроительный институт, работала по специальности в НИИ «Гипрорыбфлот». Сейчас она находится на пенсии, занимается воспитанием внуков и является моделью агентства Oldushka — первого в России модельного агентства, специализирующегося на поиске новых лиц старше пятидесяти лет. Брижит Макрон, 64 года

Бывшая учительница французского языка и новая первая леди Франции Брижит Макрон на 24 года старше супруга, президента Эмманюэля Макрона. Брижит своим примером доказала, что не только супермодели и звезды шоу-бизнеса могут похвастаться подтянутыми фигурами в том числе и в зрелом возрасте. Пока модные критики спорят о том, с какого возраста девушкам надо начинать носить юбки подлиннее, мадам Макрон смело демонстрирует стройные ноги в мини на официальных встречах. «Если бы я был старше своей жены на 20 лет, никто даже на одну секунду не задумался бы о нашей сексуальной совместимости. Только из-за того, что она старше меня, все говорят: эти отношения невозможны. Это изъян нашего общества — то, как люди видят место женщины в нем», — заявил Эмманюэль Макрон в интервью изданию Le Parisien. Шер, 71 год