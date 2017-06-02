Российский бренд Petrushka, который славится своим сексуальным и кружевным бельем, решил пригласить в качестве модели 61-летнюю Татьяну Неклюдову. Этот опыт стал первым не только для самой марки, но и для всей России, ведь это единственная рекламная кампания нижнего белья с возрастной моделью.

Как стало известно, женщина живет в Петербурге, там же окончила Кораблестроительный институт, а после работала по специальности в НИИ «Гипрорыбфлот». Сейчас же она находится на пенсии и занимается воспитанием внуков, а кроме того, является моделью агентства Oldushka.

«Моей первой рекламной съемкой стала фотосессия для сети кофеен Newman. А первым опытом выхода на подиум — показ коллекции дизайнера вечерних и свадебных платьев Кэтрин Булас», — рассказывала Татьяна в интервью «Собака.ru».

Фото: instagram.com, facebook.com