Смена фамилии, концерт с Минелли, огромное состояние: интересные факты об Александре Градском

В 14 лет Александр Градский сменил фамилию. С рождения он носил фамилию отца Фрадкин, но после скоропостижной смерти мамы взял ее фамилию, так он всю жизнь чтил ее память.

Юношеские годы будущей знаменитости были тяжелыми. Оставшись без матери в непростом подростковом возрасте Александр скитался по родственникам: то жил с отцом, то с бабушкой, то с другой родней.

У Градского были все шансы стать участником дворовых банд и покатиться по наклонной, но молодой человек имел цель — он во что бы то ни было хотел учиться в музыкально училище им. Гнесиных. И он туда поступил.

После окончания училища Александр поступил в консерваторию по классу композиции.

Мало кому известно, но в молодости Александр Градский два сезона работал в Большом театре. Не как приглашенная звезда, а как штатный артист.

Александра Градского часто называют первопроходцем русского рока. Но на самом деле в 1965 году он создал третью по счету в стране рок-группу «Славяне». Первыми были «Братья» и «Сокол».