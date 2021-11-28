Смена фамилии, концерт с Минелли, огромное состояние: интересные факты об Александре Градском
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Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press
В 14 лет Александр Градский сменил фамилию. С рождения он носил фамилию отца Фрадкин, но после скоропостижной смерти мамы взял ее фамилию, так он всю жизнь чтил ее память.
Юношеские годы будущей знаменитости были тяжелыми. Оставшись без матери в непростом подростковом возрасте Александр скитался по родственникам: то жил с отцом, то с бабушкой, то с другой родней.
У Градского были все шансы стать участником дворовых банд и покатиться по наклонной, но молодой человек имел цель — он во что бы то ни было хотел учиться в музыкально училище им. Гнесиных. И он туда поступил.
После окончания училища Александр поступил в консерваторию по классу композиции.
Мало кому известно, но в молодости Александр Градский два сезона работал в Большом театре. Не как приглашенная звезда, а как штатный артист.
Александра Градского часто называют первопроходцем русского рока. Но на самом деле в 1965 году он создал третью по счету в стране рок-группу «Славяне». Первыми были «Братья» и «Сокол».
Фото: Evguenii Matveev/ Global Look press
Неотъемлемой частью творчества Градского было написание музыки и песен для фильмов. В 1976 году он композицию Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Как молоды мы были» («Моя любовь на третьем курсе»). До конца жизни исполнителя песня была его визитной карточкой.
Александр Градский написал музыку к 40 художественным фильмам, десяткам документальных и мультипликационных фильмов.
В 1988 году Градский впервые попал за границу — в США. Там он выступал в концертах с Лайзой Минелли, Шарлем Азнавуром, Джоном Денвером, Крисом Кристофферсоном, Дайон Уорвик, Сэмми Дэвисом.
В течение 20 лет артист строил собственный музыкальный театр «Градский Холл». Открытие состоялось в 2014 году.
Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press
Градский официально был женат три раза. Первый брак называл молодежным поступком. Второй женой музыканта была актриса Анастасия Вертинская, но расстались они через два года после свадьбы, еще через два состоялся развод. С третьей супругой Ольгой композитор прожил 21 год. В семье росли двое детей — Даниил и Мария.
Последние 18 лет Александр Градский жил с молодой избранницей Мариной Коташенко, которая была моложе него на 35 лет. У пары есть двое маленьких сыновей — Александр и Иван.
В интервью музыкант рассказывал, что всегда хотел видеть рядом деятельную женщину. а не просто домохозяйку. Он также не скрывал, что ему нравится экономность молодой Марины, которая не тратила на себя бешеные деньги. «Одежду ей выбираю я», — рассказывал Градский.
Фото: Pravda Komsomolskaya/ Global Look press
Александр Градский был многолетним наставником шоу «Голос». Также он преподавал вокал, писал музыку и снимался в различных программах.
В сентябре 2021 года артист заразился коронавирусом и оказался в больнице с 70%-м поражением легких. После болезни музыкант восстанавливался долго, но его организм так и не справился с нагрузкой. Инсульт и инфаркт головного мозга, убившие Градского, связывают с последствиями ковида.
На съемку последних выпусков шоу «Голос» со своим участием Градский приезжал не в лучшей физической форме. Его просили взять перерыв и отдохнуть, но он не пошел на этот шаг. Дирекция Первого канала заявила, что все отснятые с маэстро программы выйдут в эфир в дань его памяти. А что делать с форматом проведения финала, решат позже.
Наследство Александра Градского оценивают в сотни миллионов рублей. Большую часть его состояния составляет элитная недвижимость в Москве.
Фото: Starface, Pravda Komsomolskaya, Evguenii Matveev, Gennadii Sergeev, Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomohov/ Global Look press, Instagram