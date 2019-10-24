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69-летний Александр Градский о молодой жене-красавице: «Она не тратит деньги, одежду ей выбираю я»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Александр Градский живут вместе 16 лет

Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look press

Народный артист признался, что его супруга совсем не меркантильна и бережет семейный бюджет.

Музыкант и актер Александр Градский уже 16 лет счастлив в фактическом браке с моделью и актрисой Мариной Коташенко, которая моложе него на 35 лет. Певец уже давно опровергает все слухи о том, что 19-летняя девчонка влюбилась в него из-за денег. «Она могла бы привлечь мужчину и побогаче», - не раз говорил маэстро.

В интервью изданию «Антенна Телесемь» 69-летний Градский признался, что Марина — бережливая хозяйка, которая не тратит деньги направо и налево. «Она не покупает дорогие вещи. Конечно, как любой девушке ей хочется обновок. Если что-то на ней мне очень нравится, то мы покупаем вещь сколько бы она ни стоила. Но на ней все сидит идеально», — с гордостью рассказывает зрелый артист о молодой жене-красавице.

Марина Коташенко

Фото: Instagram

Александр Градский также признался, что за годы совместного проживания они ни разу серьезно не ссорились из-за покладистого характера Марины (сам музыкант знаменит не только талантом, но и крутым нравом). «Марина очень спокойный человек», — говорит Градский о супруге.

Кстати Марина Коташенко всего на два года старше дочери Градского Марии. От третьей жены Ольги у композитора есть двое детей: кроме дочери еще и сын Даниил, который занимается бизнесом и музыкой. Он даже принимал участие в слепых прослушиваниях третьего сезона шоу «Голос», где наставником был его отец.

Даниил Градский

Марина Коташенко сделала Градского еще дважды отцом: когда ему было 64 года, в семье родился сын Саша, а в 68 маэстро стал отцом Ивана.

Музыкант признается, что младших детей видит всего 3-4 раза в неделю — из-за гастролей и плотного графика. А когда росли его старшие дети, он их видел еще реже.

Фото: Instagram, Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomokhov, Pravda Komsomolskaya, Gennadii Sergeev/ Global look press

Видео: Первый канал

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