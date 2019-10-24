69-летний Александр Градский о молодой жене-красавице: «Она не тратит деньги, одежду ей выбираю я»

Александр Градский также признался, что за годы совместного проживания они ни разу серьезно не ссорились из-за покладистого характера Марины (сам музыкант знаменит не только талантом, но и крутым нравом). «Марина очень спокойный человек», — говорит Градский о супруге.

Кстати Марина Коташенко всего на два года старше дочери Градского Марии. От третьей жены Ольги у композитора есть двое детей: кроме дочери еще и сын Даниил, который занимается бизнесом и музыкой. Он даже принимал участие в слепых прослушиваниях третьего сезона шоу «Голос», где наставником был его отец.