passion.ru
1 мин.

Сотни миллионов: кому достанется наследство Александра Градского

28 ноября, скончался Народный артист России и наставник шоу «Голос» Александр Градский. За свою блестящую карьеру артист нажил многомиллионное состояние, которое теперь предстоит делить его родственникам.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Александр Градский на сцене

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Композитор и автор песен Александр Градский являлся одним из самых высокооплачиваемых артистов на российской эстраде.

Помимо счетов в банках Градский владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Одна из квартир музыканта находится на Тверской улице в самом центре столицы и занимает целый этаж, сообщает «Собеседник». По данным риэлторов стоимость апартаментов составляет более двухсот миллионов рублей.

Александр Градский: "Как молоды мы были"

Также у артиста имеется квартира на Мосфильмовской улице, которую он приобрел во время работы в шоу «Голос». Она находится как раз недалеко от съемочной площадки.

У звезды также имеется роскошный особняк с собственным кинотеатром и бассейном в коттеджном поселке Новоглаголево, где он очень любил отдыхать в перерывах между работой. Его стоимость также оценивается в более чем 200 миллионов рублей.

Помимо недвижимости артист владеет несколькими дорогими автомобилями.

После внезапной смерти маэстро делить его имущество предстоит близким родственникам. Основными претендентами названы его супруга Марина Коташенко и четверо детей: сыновья 40-летний Даниил, 3-летний Иван и 7-летний Александр, а также единственная дочь 35-летняя Мария.

Известно, что во избежание конфликтов Александр составил завещание, которое будет рассмотрено в ближайшее время.

Фото и видео: Global Look Press

Новости партнеров
О чем говорят