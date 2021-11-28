Сотни миллионов: кому достанется наследство Александра Градского
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Композитор и автор песен Александр Градский являлся одним из самых высокооплачиваемых артистов на российской эстраде.
Помимо счетов в банках Градский владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Одна из квартир музыканта находится на Тверской улице в самом центре столицы и занимает целый этаж, сообщает «Собеседник». По данным риэлторов стоимость апартаментов составляет более двухсот миллионов рублей.
Также у артиста имеется квартира на Мосфильмовской улице, которую он приобрел во время работы в шоу «Голос». Она находится как раз недалеко от съемочной площадки.
У звезды также имеется роскошный особняк с собственным кинотеатром и бассейном в коттеджном поселке Новоглаголево, где он очень любил отдыхать в перерывах между работой. Его стоимость также оценивается в более чем 200 миллионов рублей.
Помимо недвижимости артист владеет несколькими дорогими автомобилями.
После внезапной смерти маэстро делить его имущество предстоит близким родственникам. Основными претендентами названы его супруга Марина Коташенко и четверо детей: сыновья 40-летний Даниил, 3-летний Иван и 7-летний Александр, а также единственная дочь 35-летняя Мария.
Известно, что во избежание конфликтов Александр составил завещание, которое будет рассмотрено в ближайшее время.
Фото и видео: Global Look Press