Сегодня, 15 сентября, Яна Рудковская и Евгений Плющенко обвенчались спустя восемь лет брака.

Священный обряд прошел в одном из столичных храмов, в окружении семьи и близких друзей. Фотографией с торжества поделилась в своем блоге Яна. На снимке супруги нежно смотрят друг на друга, держась за руки.

Для церемонии Рудковская выбрала нежно-розовое платье, которое, как сообщалось ранее, для нее сшила креативный директор Dior Haute Couture Мария Грация Кьюри. Плющенко же отдал предпочтение классическому черному костюму и белой рубашке.

Поклонники поздравляют супругов с венчанием, восхищаясь их крепким браком: «Счастья вам!», «Восхитительная пара!», «Счастья вам! И долгих лет до глубокой старости!!! Здоровья вам и вашим деткам!», «Как принц и принцесса из Сказки !!».

Фото: instagram.com