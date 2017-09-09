«Вместе и навсегда»: Яна Рудковская и Евгений Плющенко обвенчались спустя восемь лет брака
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Сегодня, 15 сентября, Яна Рудковская и Евгений Плющенко обвенчались спустя восемь лет брака.
Священный обряд прошел в одном из столичных храмов, в окружении семьи и близких друзей. Фотографией с торжества поделилась в своем блоге Яна. На снимке супруги нежно смотрят друг на друга, держась за руки.
«Вместе и навсегда», - написала она.
Для церемонии Рудковская выбрала нежно-розовое платье, которое, как сообщалось ранее, для нее сшила креативный директор Dior Haute Couture Мария Грация Кьюри. Плющенко же отдал предпочтение классическому черному костюму и белой рубашке.
Поклонники поздравляют супругов с венчанием, восхищаясь их крепким браком: «Счастья вам!», «Восхитительная пара!», «Счастья вам! И долгих лет до глубокой старости!!! Здоровья вам и вашим деткам!», «Как принц и принцесса из Сказки !!».
Фото: instagram.com