Самая обсуждаемая пара наконец сыграла свадьбу.

Сегодня, 29 января, Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов наконец сыграли свадьбу. Поженились они еще 9 января (спешка, с которой они это сделали, ведь молодые даже не купили новую одежду для этого события, спровоцировала слухи о беременности невесты). Теперь пара сделала все «как полагается»: пышное платье, новый костюм жениха — и даже венчание!

Торжественное мероприятие прошло в банкетном зале отеля «Ритц Карлтон» украшенного экзотическими цветами в бело-розово-фиолетовых тонах. Гости делятся фотографиями и видеороликами в соцсетях.

Поговаривают, что Дмитрий изрядно потратился на эту свадьбу, и, возможно, этот праздник станет последним его бракосочетанием.

Анастасия Костенко выбрала довольно закрытый наряд с кружевом. Вчера модель показала фото в другом платье, ожидая главный в своей жизни день. А как считаете вы, какой наряд подходит невесте больше?

Кстати бывшая жена Дмитрия, Ольга Бузова, вовсе не грустит о свершившемся. Сегодня она заинтриговала всех, опубликовав обложку журнала «СтарХит» с любопытным признанием: