Светлана Лобода показала, как кормит грудью новорожденную дочь

Сегодня утром Светлана опубликовала в своем микроблоге первый снимок с новорожденной дочерью, чье имя пока не называет. «Благодарю Тебя за то, что сделал это чудо возможным», — подписала трогательный снимок Лобода.

Поклонники, друзья и коллеги продолжают поздравлять артистку с этим радостным событием. Лободу уже успели поздравить Анита Цой, Филипп Киркоров и другие знаменитости. Passion.ru с удовольствием присоединяется.

Фото: Instagram