Светлана Лобода показала, как кормит грудью новорожденную дочь

Вчера стало известно, что Светлана Лобода родила дочь. Счастливое событие произошло в клинике в США, куда певица улетела за несколько месяцев до появления малышки на свет. Там артистка готовилась к прибавлению в семье и не забывала о работе: певица не намерена задерживаться в декрете и уже через месяц планирует вернуться на сцену.
Сегодня утром Светлана опубликовала в своем микроблоге первый снимок с новорожденной дочерью, чье имя пока не называет. «Благодарю Тебя за то, что сделал это чудо возможным», — подписала трогательный снимок Лобода.
Поклонники, друзья и коллеги продолжают поздравлять артистку с этим радостным событием. Лободу уже успели поздравить Анита Цой, Филипп Киркоров и другие знаменитости. Passion.ru с удовольствием присоединяется.
Фото: Instagram