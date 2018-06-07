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Анастасия Ивлеева заменит беременную Леру Кудрявцеву на «Премии МУЗ-ТВ 2018. Трансформация»

Серый слайд, который
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Новую ведущую популярной музыкальной премии генеральный директор канала Муз-ТВ Арман Давлетяров представил журналистам на пресс-конференции, посвященной предстоящему мероприятию.

«Премия МУЗ-ТВ 2018. Трансформация» пройдет 8 июня в СК «Олимпийский». На пресс-конференции, посвященной церемонии, стало известно, что в составе ведущих произошли изменения. В этом году Леру Кудрявцеву, которая сейчас находится в интересном положении и готовится к рождению малыша, заменит популярный блогер и ведущая шоу «Орел и Решка» Анастасия Ивлеева. Арман Давлетяров отметил, что достойную замену Кудрявцевой найти было сложно, но он уверен, что Настя отлично справится с задачей.

В остальном состав ведущих остался неизменным: Ксения Собчак, Максим Галкин и Дмитрий Нагиев. Ксения Анатольевна, слухи о беременности которой недавно появились в Сети, продемонстрировала на пресс-конференции стройную фигуру, судя по которой, второй раз становиться мамой она пока не собирается. Собчак отметила, что очень рада за Леру Кудрявцеву и готова дать ей полезные советы на правах подруги, недавно родившей ребенка.

Также на пресс-конференции Арман Давлетяров рассказал, что на Премии впервые после родов выступит Светлана Лобода. По его словам, певица готовит грандиозный номер. Кстати, в этом году хореографим шоу стал отец старшей дочери Светланы Андрей Царь.

Полный список номинантов «Премии МУЗ-ТВ 2018.Трансформация»

Лучшее видео

Ани Лорак — «Новый бывший»

Дима Билан — «Держи»

Егор Крид feat. MOLLY — «Если ты меня не любишь»

Сергей Лазарев — «Так красиво»

Полина Гагарина — «Обезоружена»

Филипп Киркоров feat.Тимати — «Последняя весна»

Лучшая песня

Burito — «По волнам»

Баста — «Сансара»

Дима Билан — «Держи»

Сергей Лазарев — «Так красиво»

Элджей feat. Feduk — «Розовое вино»

Прорыв года

Feduk

NK (Настя Каменских)

T-Fest

Лена Темникова

Миша Марвин

Элджей

Лучшая поп-группа

IOWA

Artik & Asti

A'Studio

SEREBRO

Время и Стекло

Руки Вверх!

Лучший дуэт

Emin feat. A'Studio — «Если ты рядом»

Дима Билан feat. Сергей Лазарев — «Прости меня»

Егор Крид feat. MOLLY — «Если ты меня не любишь»

Максим Фадеев и Григорий Лепс — «Орлы или вороны»

МОТ и Ани Лорак — «Сопрано»

Лучший альбом

LOBODA — «H2Lo»

Время и Стекло — «Обратный отсчет»

Дима Билан — «Эгоист»

МОТ — «Добрая музыка клавиш»

Сергей Лазарев — «В ЭпицеNтре»

Лучшее концертное шоу

Баста — «Концерт в 360 градусов» / СК «Олимпийский»

A'Studio — «30 лет» / Crocus City Hall

Елка — «Большой сольный концерт» / Crocus City Hall

«Руки Вверх!» — «21» / Crocus City Hall

Тимати — «Поколение» / СК «Олимпийский»

Лучший рок-исполнитель

«Ленинград»

«Би-2»

Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы»

«Мумий Тролль»

Наргиз

Лучший Hip-Hop проект

Баста

Бьянка

Джиган

Мот

Natan

Тимати

Лучшее мужское видео

MBAND — «Правильная девочка»

Алексей Воробьев — «Я тебя люблю»

Артур Пирожков — «Либо Любовь»

«Градусы» — «Выходи за меня»

Егор Крид — «Потрачу»

Макс Барских — «Моя любовь»

Лучшее женское видео

Анна Седокова — «Не твоя вина»

Анна Семенович — «Хочу быть с тобой»

Зара — «Мир вашему дому»

Ольга Бузова — «Мало Половин»

Ханна — «Пули»

Юлианна Караулова — «Просто так»

Лучшая исполнительница

LOBODA

Ани Лорак

Ёлка

Нюша

Полина Гагарина

Вера Брежнева

Лучший исполнитель

Alekseev

Monatik

Григорий Лепс

Дима Билан

Егор Крид

Сергей Лазарев

Фото: Диана Антонова / Passion.ru, пресс-служба

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