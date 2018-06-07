Анастасия Ивлеева заменит беременную Леру Кудрявцеву на «Премии МУЗ-ТВ 2018. Трансформация»

«Премия МУЗ-ТВ 2018. Трансформация» пройдет 8 июня в СК «Олимпийский». На пресс-конференции, посвященной церемонии, стало известно, что в составе ведущих произошли изменения. В этом году Леру Кудрявцеву, которая сейчас находится в интересном положении и готовится к рождению малыша, заменит популярный блогер и ведущая шоу «Орел и Решка» Анастасия Ивлеева. Арман Давлетяров отметил, что достойную замену Кудрявцевой найти было сложно, но он уверен, что Настя отлично справится с задачей.
В остальном состав ведущих остался неизменным: Ксения Собчак, Максим Галкин и Дмитрий Нагиев. Ксения Анатольевна, слухи о беременности которой недавно появились в Сети, продемонстрировала на пресс-конференции стройную фигуру, судя по которой, второй раз становиться мамой она пока не собирается. Собчак отметила, что очень рада за Леру Кудрявцеву и готова дать ей полезные советы на правах подруги, недавно родившей ребенка.
Также на пресс-конференции Арман Давлетяров рассказал, что на Премии впервые после родов выступит Светлана Лобода. По его словам, певица готовит грандиозный номер. Кстати, в этом году хореографим шоу стал отец старшей дочери Светланы Андрей Царь.
Полный список номинантов «Премии МУЗ-ТВ 2018.Трансформация»
Лучшее видео
Ани Лорак — «Новый бывший»
Дима Билан — «Держи»
Егор Крид feat. MOLLY — «Если ты меня не любишь»
Сергей Лазарев — «Так красиво»
Полина Гагарина — «Обезоружена»
Филипп Киркоров feat.Тимати — «Последняя весна»
Лучшая песня
Burito — «По волнам»
Баста — «Сансара»
Дима Билан — «Держи»
Сергей Лазарев — «Так красиво»
Элджей feat. Feduk — «Розовое вино»
Прорыв года
Feduk
NK (Настя Каменских)
T-Fest
Лена Темникова
Миша Марвин
Элджей
Лучшая поп-группа
IOWA
Artik & Asti
A'Studio
SEREBRO
Время и Стекло
Руки Вверх!
Лучший дуэт
Emin feat. A'Studio — «Если ты рядом»
Дима Билан feat. Сергей Лазарев — «Прости меня»
Егор Крид feat. MOLLY — «Если ты меня не любишь»
Максим Фадеев и Григорий Лепс — «Орлы или вороны»
МОТ и Ани Лорак — «Сопрано»
Лучший альбом
LOBODA — «H2Lo»
Время и Стекло — «Обратный отсчет»
Дима Билан — «Эгоист»
МОТ — «Добрая музыка клавиш»
Сергей Лазарев — «В ЭпицеNтре»
Лучшее концертное шоу
Баста — «Концерт в 360 градусов» / СК «Олимпийский»
A'Studio — «30 лет» / Crocus City Hall
Елка — «Большой сольный концерт» / Crocus City Hall
«Руки Вверх!» — «21» / Crocus City Hall
Тимати — «Поколение» / СК «Олимпийский»
Лучший рок-исполнитель
«Ленинград»
«Би-2»
Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы»
«Мумий Тролль»
Наргиз
Лучший Hip-Hop проект
Баста
Бьянка
Джиган
Мот
Natan
Тимати
Лучшее мужское видео
MBAND — «Правильная девочка»
Алексей Воробьев — «Я тебя люблю»
Артур Пирожков — «Либо Любовь»
«Градусы» — «Выходи за меня»
Егор Крид — «Потрачу»
Макс Барских — «Моя любовь»
Лучшее женское видео
Анна Седокова — «Не твоя вина»
Анна Семенович — «Хочу быть с тобой»
Зара — «Мир вашему дому»
Ольга Бузова — «Мало Половин»
Ханна — «Пули»
Юлианна Караулова — «Просто так»
Лучшая исполнительница
LOBODA
Ани Лорак
Ёлка
Нюша
Полина Гагарина
Вера Брежнева
Лучший исполнитель
Alekseev
Monatik
Григорий Лепс
Дима Билан
Егор Крид
Сергей Лазарев
Фото: Диана Антонова / Passion.ru, пресс-служба