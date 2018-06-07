Анастасия Ивлеева заменит беременную Леру Кудрявцеву на «Премии МУЗ-ТВ 2018. Трансформация»

В остальном состав ведущих остался неизменным: Ксения Собчак, Максим Галкин и Дмитрий Нагиев. Ксения Анатольевна, слухи о беременности которой недавно появились в Сети, продемонстрировала на пресс-конференции стройную фигуру, судя по которой, второй раз становиться мамой она пока не собирается. Собчак отметила, что очень рада за Леру Кудрявцеву и готова дать ей полезные советы на правах подруги, недавно родившей ребенка.