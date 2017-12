Мы собрали все фееричные и нелепые наряды знаменитостей за прошедший год, при взгляде на которые хотелось одновременно и плакать, и смеяться. Можете считать этот материал добрым советом на следующий год — посмотрите и никогда так не одевайтесь.

Ольга Бузова

Ники Минаж

Селин Дион потянуло на смелые эксперименты со стилем. Змеиного плаща, который волочился за ней, певице показалось мало, так что она надела еще и футболку с тигром, сапоги-чулки и закрепила уже и так просто ошеломляющий результат кожаной кепкой. А теперь представьте, как в таком виде Селин Дион исполняет песню My heart will go on в фильме «Титаник», стоя на носу корабля с картинно раскинутыми в стороны руками.

Елена Кондулайнен