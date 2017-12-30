Мы собрали все фееричные и нелепые наряды знаменитостей за прошедший год, при взгляде на которые хотелось одновременно и плакать, и смеяться. Можете считать этот материал добрым советом на следующий год — посмотрите и никогда так не одевайтесь.

Ольга Бузова

Ольгу Бузову в уходящем году штормило больше всех. После развода телеведущая бросилась экспериментировать со стилем и делала это так, что иногда было больно смотреть. К примеру, на дорожке церемонии МУЗ-ТВ из золотистой морской раковины полуголую Ольгу достал телеведущий Дмитрий Нагиев, а далее последовало ее странное шествие — в белом парике, короне и телесном боди, расшитом блестками и золотыми ракушками на самых интересных местах. Мелани Браун

В модном аду после скандального развода оказалась и Мелани Браун. Экс-участница группы Spice Girls стала выходить в свет с кислотными ирокезами на голове и в таких нарядах, что и без психолога было ясно: певице несладко и пора отдохнуть. На премьеру нового сезона шоу America's Got Talent Браун пришла в абсолютно прозрачном комбинезоне со стразами на попе, лобке и груди. Этот чулок закрывал ладони певицы и даже ступни. Лолита Милявская

На сцене фестиваля «Жара» в Баку этим летом Лолита Милявская появилась в каком-то пододеяльнике. Когда накидка упала, певица осталась в прозрачном комбинезоне с черными узорами, похожими на татуировки в виде древних орнаментов. В Сети Милявскую высмеяли на все лады, сравнив cо всадником Апокалипсиса, с птеродактилем и даже с Чужим из фильмов Ридли Скотта. Сама Лолита, ставшая героиней десятков мемов, назвала себя последней толстой артисткой и счастливой женщиной, у которой все в порядке с фигурой, самооценкой и личной жизнью. Тара Рид

За год Тара Рид попадала в наши списки модных провалов чаще других. Времена, когда актриса играла секс-бомб и первых красавиц школы, позади, формы у Тары давно не те, что были, но она зачем-то продолжает их демонстрировать. К примеру, Рид показала обвисшую грудь в спадавшем с нее топе, похожем на кусок ткани, оставшийся от сшитых не по ее фигуре черных брюк. В другой раз звезда «Американского пирога» появилась на кинопремьере в платье такой длины, что можно было разглядеть ее нижнее белье или заметить его отсутствие. На одну из красных дорожек она вышла в чем-то похожем на тюль с аляповатой золотой вышивкой. Густо подведенные черным глаза, выжженные белые волосы и блестящее лицо помогли этому платью смотреться еще хуже.

Даже Анастасия Волочкова не решается носить блестящие угги и нелепые шубки с джинсами с такой низкой посадкой. Но Тара Рид и не на такое способна.

Ники Минаж

Ники Минаж появилась в розовом латексном комбинезоне и с волосами до колен на церемонии награждения MTV Video Music Awards, пришла на благотворительный вечер модного журнала в кожаных трусах с гульфиком, а потом и вовсе предложила девушкам выходить в свет с голой грудью, заклеивая соски блестящими наклейками. Николай Басков

Николай Басков заявил, что устал от блеска стразов и шоу-бизнеса, так что планирует завершить карьеру. Однако не только не ушел со сцены, но и начал выбирать еще более кричащие наряды. К примеру, в этом экстравагантном облачении с огромной короной Басков выглядел не как поп-король, а как грустный шут в блестках. Может, и правда пора сделать перерыв? Маша Распутина

Маша Распутина в минувшем году снова стала выходить в свет и показала, что застряла в своем образе четвертьвековой давности. Яркий макияж с помадой цвета «вырви глаз», щедро нанесенными румянами и густо подведенными глазами со стрелками, «пластмассовые» локоны, обильно политые лаком, кружевные юбки, стразы, розы... Не знаем-не знаем, похоже, пора что-то менять. Валерий Леонтьев

Еще большую верность своему эффектному образу доказал Валерий Леонтьев. Правда, на «Новой волне» певец появился не в любимых майках-сеточках, а в кожаном жакете, который как будто изорвали на нем обезумевшие от страсти поклонницы из далеких 80-х. Селин Дион

Селин Дион потянуло на смелые эксперименты со стилем. Змеиного плаща, который волочился за ней, певице показалось мало, так что она надела еще и футболку с тигром, сапоги-чулки и закрепила уже и так просто ошеломляющий результат кожаной кепкой. А теперь представьте, как в таком виде Селин Дион исполняет песню My heart will go on в фильме «Титаник», стоя на носу корабля с картинно раскинутыми в стороны руками. Елена Кондулайнен