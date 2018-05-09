Кудрявцева, Беллуччи и другие звезды, родившие после 45 лет

В 37 лет Моника Беллуччи узнала от врачей, что шансы стать матерью в ее случае минимальны. Актриса была подавлена и решила с головой окунуться в работу, а спустя год забеременела от теперь уже бывшего супруга Венсана Касселя. Вторая дочь актеров появилась на свет, когда Монике было 45. Беллуччи рада, что все произошло именно так, потому что раньше не была готова к материнству. Правда, актриса заявила, что не призывает женщин рожать после сорока пяти, так как риски родить не совсем здорового малыша в таком возрасте все-таки велики.

Сьюзен Сарандон