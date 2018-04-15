78-летний Эммануил Виторган показал лицо крохотной дочери

«Конечно, я все это понимаю, что когда дочка пойдет в школу, мне уже будет за 80, а когда захочет выйти замуж мне будет больше ста лет. Но разве все это важно? Я уже очень много лет не был настолько счастлив. Это невероятные ощущения, и возраст родителей в таком случае не важен. Главное, что на свет появился новый человек. Как по этому поводу можно злорадствовать? Теперь у меня есть стимул лучше следить за здоровьем», — цитирует слова Виторгана «СтарХит». Мужчина не отрицает, что готов стать отцом еще как минимум одного ребенка.

Напомним, что о том, что немолодые Эммануил Виторган и Ирина Млодик станут родителями, проболталась Лера Кудрявцева. Эта новость стала одной из самых обсуждаемых весной этого года. Сама Ирина Млодик отрицала, что находится в «интересном положении»: «Ну нет, конечно! Ну глупости какие! С ума вы там все посходили, что ли?». Но вскоре пара подтвердила факт рождения дочери.

Фото: кадры из эфира, globallookpress