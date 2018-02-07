В Сети вновь активно обсуждаются слухи об интересном положении голливудской комедийной актрисы Камерон Диаз.

Говорят, Камерон и ее супруг Бенджи Мэдден сделали несколько попыток зачатия с помощью ЭКО, и одна из них совсем недавно оказалась успешной.

«Путь Камерон к материнству был непростым. В какой-то момент она подумала, что никогда не сможет родить сама. Однако она не сдавалась и случилось чудо!» — поделился осведомленный источник из окружения звезды с изданием In Touch Weekly.