45-летняя Камерон Диаз беременна первенцем?
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В Сети вновь активно обсуждаются слухи об интересном положении голливудской комедийной актрисы Камерон Диаз.
Говорят, Камерон и ее супруг Бенджи Мэдден сделали несколько попыток зачатия с помощью ЭКО, и одна из них совсем недавно оказалась успешной.
«Путь Камерон к материнству был непростым. В какой-то момент она подумала, что никогда не сможет родить сама. Однако она не сдавалась и случилось чудо!» — поделился осведомленный источник из окружения звезды с изданием In Touch Weekly.
Впрочем, мы не спешим верить этому анонимному инсайдеру — все-таки Камерон Диаз давно твердит, что она чайлдфри. А голливудские коллеги блондинки не раз подавали на журнал In Touch в суд за клевету. И все-таки мы надеемся, что Камерон действительно ждет ребенка!
Фото: Global Look Press, Instagram