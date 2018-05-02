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Андрей Малахов подтвердил беременность 46-летней Леры Кудрявцевой

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Лера Кудрявцева и Игорь Макаров в Риме
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Телеведущий и главный редактор журнала StarHit сообщил радостную новость в своей колонке.

Недавно в микроблогах Леры Кудрявцевой и ее супруга Игоря Макарова появились фото из путешествия в Рим. На снимках явно виден округлившийся живот телеведущей, но у некоторых интернет-пользователей все еще оставались сомнения по поводу беременности звезды.

Их развеял коллега Кудрявцевой Андрей Малахов, который сообщил в своей колонке в журнале StarHit: «Тайное стало явным — Лера собирается снова стать матерью. В последние «вольные» дни перед приближающимся отцовством она решила побаловать мужа, устроив ему поездку, но не на чемпионат мира, а в вечный город Рим. Там счастливую пару ждет солнце, вино и наверняка прекрасные, романтические ночи».

Напомним, что единственный сын телеведущей Жан родился 28 лет назад в браке с музыкантом группы «Ласковый май», барабанщиком Сергеем Ленюком. Лера долго пыталась забеременеть снова, но до недавнего времени безуспешно.

Фото: Instagram

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