Андрей Малахов подтвердил беременность 46-летней Леры Кудрявцевой

Недавно в микроблогах Леры Кудрявцевой и ее супруга Игоря Макарова появились фото из путешествия в Рим. На снимках явно виден округлившийся живот телеведущей, но у некоторых интернет-пользователей все еще оставались сомнения по поводу беременности звезды.

Их развеял коллега Кудрявцевой Андрей Малахов, который сообщил в своей колонке в журнале StarHit: «Тайное стало явным — Лера собирается снова стать матерью. В последние «вольные» дни перед приближающимся отцовством она решила побаловать мужа, устроив ему поездку, но не на чемпионат мира, а в вечный город Рим. Там счастливую пару ждет солнце, вино и наверняка прекрасные, романтические ночи».