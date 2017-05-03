Пока в популярном шоу «Холостяк» кипят страсти, роз для потенциальных невест все меньше, а сам Илья Глинников продолжает скрывать имя победительницы, мы выбрали для него несколько ярких известных девушек, которые пока свободны.

Варвара Охлобыстина, 18 лет

Недавно в СМИ появились сообщения о романе Ильи с дочерью его коллеги по сериалу «Интерны» Ивана Охлобыстина. Случилось это после того, как ребят сфотографировали возле одного из московских храмов, куда они пришли вдвоем освятить куличи перед Пасхой. «Хахах, ору. Не помню, чтобы я боролась за сердце дяди Ильи!», — прокомментировала ситуацию Варвара.

За сердце Ильи в шоу «Холостяк» Варвара и правда не боролось, но подружиться они явно успели. Да и «дядей» 32-летнего актера она явно поторопилась назвать. В марте Варваре исполнилось 18, так что девушка она уже взрослая. Кроме того, свою экс-возлюбленную Аглаю Тарасову Глинников был старше почти на десять лет.

Катерина Шпица, 31 год

Катерина Шпица предпочитает мужчин постарше — за плечами у этой хрупкой блондинки развод с актером Константином Адаевым и роман с режиссером Марюсом Вайсбергом. Может, Катерине стоит обратить внимание на своего ровесника Илью Глинникова? Тем более что сам Илья, как нам кажется, предпочитает именно таких девушек — женственных и в то же время дерзких, сексуальных и при этом задорных и похожих скорее на девчонок, чем на роковых женщин.

Равшана Куркова, 36 лет

Красотке российского кино и театра Равшане Курковой, судя по предыдущим отношениям, нравятся мужчины творческие и неформальные. Так что Илья Глинников вполне может попробовать предложить Равшане свою розу.

Ольга Серябкина, 32 года

Дерзкая, сексуальная, искренняя, ранимая, творческая (недавно Ольга даже выпустила книгу собственных стихотворений). Правда, в последнее время Ольга все чаще намекает на то, что счастлива в отношениях со своим неизвестным широкой публике мужчиной, но почему бы и не попробовать?

Ирина Безрукова, 52 года

Выбор не самый очевидный, но почему бы и нет? В прошлом году Ирина Безрукова опубликовала в Instagarm портрет своей «будущей второй половинки», который ей помогла составить специальная компьютерная программа. Актриса отметила, что на вид получившему мужчине лет 30, а сама она в душе чувствует себя девчонкой и готова влюбиться. Кроме того, браки, в которых женщина старше мужчины, как показывает практика, бывают очень даже счастливыми.

Ольга Бузова, 31 год

Телеведущая недавно пережила болезненный развод с футболистом Дмитрием Тарасовым, окончательно распрощалась с образом блондинки в розовом, стала похожа на отвязную девчонку в активном поиске и очень хочет снова влюбиться. Мечта!

Виктория Дайнеко, 29 лет

Виктория тоже готова к новым отношениям после недавнего развода — и настроена решительно. «Нужно мне давно смириться с тем, что я совсем не белый и пушистый одуванчик, и далеко не каждый со мной справится. Но я верю в то, что каждой твари должно быть по паре. Либо все-таки, вопреки тому, что я слышу о себе, я не тварь. А песню эту просто очень люблю петь», — поделилась недавно певица своими мыслями.

Анна Шульгина, 23 года

Забавная и раскрепощенная дочь певицы Валерии пытается покорить шоу-бизнес и стать такой же крутой, как Рианна. Или круче. Бойфренд Ани, по ее словам, прежде всего должен ее во всем поддерживать и быть для нее настоящим другом.

Рианна, 29 лет

Если Илья Глинников не хочет поддерживать Анну Шульгину на ее пути к вершине славы, то может обратить внимание на девушку, которая уже там. Рианна не скрывает, что личная жизнь у нее не складывается, а всемирная известность ситуацию только усложняет. Позади отношения с неуравновешенным певцом Крисом Брауном, который поднимал на нее руку, и с дамским угодником музыкантом Дрейком, новости об интрижках которого появляются в таблоидах чаще, чем выходят его песни. А Илья Глинников тем временем мечтает создать крепкую семью. И тоже пережил тяжелое расставание с любимой девушкой.

Кара Делевинь, 24 года

Британская топ-модель и актриса еще в 21 год заявила, что завязала с парнями, после чего начала встречаться с девушками. Кара обвинила мужчин в том, что они постоянно пытаются доказать свою мужественность, а о чувствах думают в последнюю очередь. Но мы верим, что Илья не такой, да он и сам не раз говорил, что он не классический герой шоу «Холостяк», а ранимый и даже слишком искренний парень. «Мой путь — это путь ошибок, разочарований и надежд», — удивительно, но Кара и Илья говорят в интервью о себе почти одинаково. Судьба?

Анна Заворотнюк, 21 год



Дочери Анастасии Заворотнюк не первый год приписывают «тайную свадьбу с сыном миллионера». Но Анна пока свободна и мечтает стать кинопродюсером, так что советы человека из кинобизнеса ей пригодятся.

Настасья Самбурская, 30 лет

Девушка с чувством юмора и стальным прессом, внешностью секс-бомбы и стилем пацанки. Настасья производит впечатление железобетонной женщины с татуировкой «Я люблю себя», но мы помним, какие нежные и трогательные интервью актриса раздавала во время романа с белорусским певцом Александром Ивановым.

Фото: Instagram, East News, Global Look Press