Сегодня днем в распоряжение издания «Лайф» попали фотографии, на которых папарацци «поймали» звезду шоу «Холостяк» Илью Глинникова с светловолосой девушкой в одном из московских храмов. Там пара освятила куличи к празднику. «Илью Глинникова застали за объятиями с участницей "Холостяка" в московском храме», — сообщили представители СМИ. Однако на самом деле это была вовсе не 21-летняя Екатерина Никулина, как предположили журналисты.

«Хахах, ору. Не помню, чтобы я боролась за сердце дяди Ильи!», — прокомментировала сообщение виновница шумихи, 18-летняя Варвара Охлобыстина. Ее признание опубликовал и Илья на своей странице.

32-летний актер Илья Глинников — Глеб из серала «Интерны». Его последней девушкой была Аглая Тарасова, коллега по съемочной площадке. Об их расставании стало известно в конце июня 2016 года.

Фото: instagram.com