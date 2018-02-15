Толкалина, Маликов, Меладзе и другие звезды с самыми странными и смешными страницами в Instagram

Любови Толкалиной 16 февраля исполнилось сорок лет. У нее взрослая дочь, она известная актриса, экс-супруга режиссера Егора Кончаловского... Ведет ли себя Любовь как серьезная важная дама, отполированная до блеска во всем, что касается внешности и публичного поведения? Чтобы ответить на этот вопрос однозначным «нет», достаточно посмотреть ее страницу в Instagram, где она показывает себя с размазанным гримом и без одежды, с огромным бутербродом во рту, лежащей на тротуаре в обнимку с рыбой или гуляющей по лесу завернутой в одеяло.

В словесном самовыражении Любовь Толкалина себя тоже не ограничивает и пишет длинные странноватые посты, похожие на поток сознания. К примеру, так актриса отреагировала на слухи о том, что у нее роман с музыкантом Борисом Гребенщиковым:

«Читаю новости о своей личной жизни, смотрю на старательно добытые фото и видео и вот что думаю. Я считаю, видео надо переснять! Борис Борисович, что думаете? Какое-то оно слишком дружеское, милое, даже неловко. Нужно снять что-нибудь забористое, отчего сломался бы интернет, совсем. Что пишут, как комментируют. <...> Воистину по-настоящему несчастной, если люди мыслят исключительно трусами, застрявшими у них в голове. Специально обесценивая все, чтобы перестать ощущать собственную ущербность. Людям и в голову не приходит, что они своей школьной линейкой пытаются измерить Океан. Что есть другая реальность. Других категорий оценки происходящего. И они никогда не будут иметь к ней отношения. Потому что там обитают по своим законам Бродский и Дэвид Боуи, Есенин, Пастернак, Леонард Коэн, Волошин, Шуман, Боб Марли, Чайковский и Маяковский, Никола Тесла, Менделеев, Вернадский, Гершвин, Пикассо, Дали, Ростропович, Элвис, Армстронг, Рафаэль, Караваджо, Модильяни и еще сотни святых, достойных быть написанными моей недостойной рукой сейчас вразнобой».

Вы, наверное, уже поняли, что если собрать все посты актрисы вместе, то вполне наберется на целый роман. На вторую часть «Шума и ярости» Фолкнера, например.

Дмитрий Маликов