Толкалина, Маликов, Меладзе и другие звезды с самыми странными и смешными страницами в Instagram
Любовь Толкалина
Любови Толкалиной 16 февраля исполнилось сорок лет. У нее взрослая дочь, она известная актриса, экс-супруга режиссера Егора Кончаловского... Ведет ли себя Любовь как серьезная важная дама, отполированная до блеска во всем, что касается внешности и публичного поведения? Чтобы ответить на этот вопрос однозначным «нет», достаточно посмотреть ее страницу в Instagram, где она показывает себя с размазанным гримом и без одежды, с огромным бутербродом во рту, лежащей на тротуаре в обнимку с рыбой или гуляющей по лесу завернутой в одеяло.
В словесном самовыражении Любовь Толкалина себя тоже не ограничивает и пишет длинные странноватые посты, похожие на поток сознания. К примеру, так актриса отреагировала на слухи о том, что у нее роман с музыкантом Борисом Гребенщиковым:
«Читаю новости о своей личной жизни, смотрю на старательно добытые фото и видео и вот что думаю. Я считаю, видео надо переснять! Борис Борисович, что думаете? Какое-то оно слишком дружеское, милое, даже неловко. Нужно снять что-нибудь забористое, отчего сломался бы интернет, совсем. Что пишут, как комментируют. <...> Воистину по-настоящему несчастной, если люди мыслят исключительно трусами, застрявшими у них в голове. Специально обесценивая все, чтобы перестать ощущать собственную ущербность. Людям и в голову не приходит, что они своей школьной линейкой пытаются измерить Океан. Что есть другая реальность. Других категорий оценки происходящего. И они никогда не будут иметь к ней отношения. Потому что там обитают по своим законам Бродский и Дэвид Боуи, Есенин, Пастернак, Леонард Коэн, Волошин, Шуман, Боб Марли, Чайковский и Маяковский, Никола Тесла, Менделеев, Вернадский, Гершвин, Пикассо, Дали, Ростропович, Элвис, Армстронг, Рафаэль, Караваджо, Модильяни и еще сотни святых, достойных быть написанными моей недостойной рукой сейчас вразнобой».
Вы, наверное, уже поняли, что если собрать все посты актрисы вместе, то вполне наберется на целый роман. На вторую часть «Шума и ярости» Фолкнера, например.
Дмитрий Маликов
Дмитрий Маликов не принадлежит к поколению, выросшему в эпоху социальных сетей и мобильных приложений, но оставаться в стороне от модных и уже не очень веяний не собирается. Певец пытается остроумно троллить фешн- и бьюти-блогеров, пранкеров, звезд Instagram, популярных рэперов... Певец фотографируется в старинных доспехах, называя себя витязем на распутье, или в лыжах, сидя дома в кресле, позирует у березы и спрашивает, побриться ли ему, сообщает, что «кует новый хит», засовывая металлический стержень в пылающую печь, и рассказывает, как семь часов делает свою знаменитую укладку. На днях он разделся по пояс и облился ледяной водой, подражая давно прошедшему флешмобу западных звезд. В ролике Маликов продемонстрировал обнаженный торс, татуировку на спине, поинтересовался, есть ли у него еще порох, и передал эстафету Льву Лещенко. Похоже, и Льву Валерьяновичу пора заводить страницу в Instagram.
Екатерина Андреева
Сестра по духу Любови Толкалиной, Екатерина Андреева ведет информационную программу «Время» на Первом канале уже двадцать лет. За долгие годы зрители привыкли к ее образу железной леди в строгом пиджаке, с невозмутимым выражением лица и гладко зачесанными волосами, собранными в тугой пучок. Совсем другая Екатерина Андреева открыла себя миру, когда завела Instagram. Такая серьезная на первый взгляд телеведущая публикует ролики, в которых гуляет по улицам в маске кошки, бегает за тиграми, улучшает цвет кожи, катая скалку по лицу, качает мышцы челюстью слона (!), показывает, как умеет танцевать пальцами ног и не только. Все видео Екатерина сопровождает длинными странноватыми, похожими на поток сознания подписями, в которых иногда трудно найти смысл, но понятно, что по задумке автора должно быть смешно.
Далеко не все понимают шутки телеведущей, а некоторые и вовсе считают ее неадекватной. Своим критикам Андреева ответила так: «Конечно, юморной хук слева и справа пропустили и теперь брызжут ядом, а я "ржунемогу" над тем, как они вспучились. Не ожидали, что их так размажут, как маселко сливошное. А то смысл они ищут в надписи звезды модной индустрии Сен Лорана. Вот там дизайнеры тока и думают, как в Интернет тайный смысл-то забацать».
Валерий Меладзе
Валерий Меладзе завел Instagram недавно, но уже набрал больше 85 тысяч подписчиков и показал себя с новой, неизвестной ранее широкой публике стороны. Артист абсолютно не кичится своим звездным статусом. В профиле Меладзе сообщил год и место рождения, номер своей школы и не стал писать обычный для знаменитостей набор «актриса-певица-модель-телеведущая-по всем вопросам обращаться». Как настоящий грузин, певец показывает, что любит выпить красного вина (из бутылок размером с канистру) и посидеть за накрытым столом с приятными людьми. Например, в придорожном кафе у заправки, почему бы и нет. Недавно Валерий Шотаевич похвастался новой ондатровой шапкой, о которой в СССР мечтал каждый мужчина. «Наконец я в ондатровой шапке. Мечтал о такой в студенческие годы. Мечты должны сбываться!!!!! Лучше, чтобы вовремя», — пошутил певец.
Наталья Штурм
Перцы, листья, ломтики лосося, шоколад, бекон... Самые разные продукты регулярно появляются в Instagram Натальи Штурм. Может показаться, что певица решила стать кулинарным блогером, но это не так. Еду Наталья использует для эротических фотосессий, прикрывая продуктами соски и другие части тела. Одни восхищаются фигурой и смелостью исполнительницы популярного в 90-х хита «Школьный роман», другие осуждают артистку, а некоторые и вовсе над ней посмеиваются. Наталья не сдается и всегда отвечает обидчикам потоком саркастических пародий на комментарии недоброжелателей.
Сергей Шнуров
Сергей Шнуров старается эпатировать публику на концертах, во время интервью и, конечно, в Instagram. На своей странице артист пропагандирует нездоровый образ жизни и нецензурно выражает свои мысли о популярных трендах и общественно значимых проблемах в стихах и песнях под гитару. Три главных направления своего Instagram Сергей охарактеризовал словами «глупость», «тупость» и «задор».
Фото: instagram