На днях стало известно, что у 63-летнего музыканта Бориса Гребенщикова роман с бывшей женой Егора Кончаловской, 39-летней Любовью Толкалиной. Папарацци заметили Любовь и Бориса, когда пара направлялась в кафе после концерта музыканта в Муроме, а после — в отель.

Пересудов со стороны поклонников, журналистов и злопыхателей было множество. Устав выслушивать посторонние мнения, Любовь решила внести ясность и развеять все домыслы, касающиеся ее отношений с Гребенщиковым. Так, на своей странице в Instagram Толкалина опубликовала совместное фото с музыкантом и написала длинное и информативное сообщение «всем фантазёрам, сплетникам, сумасшедшим, завистникам и сочувствующим», не забыв упомянуть при этом Бродского, Боуи, Менделеева и даже Караваджо.

«Всем журналистам, а так же их читателям, всем фантазёрам, сплетникам, сумасшедшим, завистникам и сочувствующим- этот текст. Читаю новости о своей личной жизни, смотрю на старательно добытые фото и видео и вот что думаю: Я считаю видео надо переснять!))) Борис Борисович, что думаете? Какое то оно слишком дружеское, милое, даже неловко.Нужно снять что нибудь забористое, отчего сломался бы интернет, совсем)))). Что пишут, как комментируют)))какие используют слова и выражения))))" Открестилась от отношений","тяготится романом с престарелым рокером")))) это пишут те, кто не в курсе что БГ сделал для нескольких поколений людей нашей несчастной страны. Воистину по-настоящему несчастной, если люди мыслят исключительно трусами, застрявшими у них в голове. Специально обесценивая все, чтобы перестать ощущать собственную ущербность», — написала Любовь.

Также артистка порассуждала над стереотипами в современном обществе и пристыдила тех, кто мыслит только ими.

«Гений современности , учитель, мастер, глыба,человек эпоха- для них - престарелый рокер. Если красивая артистка- то обязательно гулящая, если миллионер, то вор, если иностранец, то гейропеец и педофил. Роман - это понятно. Дружба, это не понятно что такое))))!!!!! А что не понятно- враждебно. Нужно соотнести со своими примитивными категориями, повесить ярлыки, упростить, опошлить, сделать себе понятным и успокоиться. Все ясно: пьет, бьет, гуляет, возраст,сколько раз женился, на чьих женах, она , возраст( не молода уже)недавно ушла от мужа, или давно, запутка,плохая жена короче, потому что гулящая, конечно))))».

И, наконец, эмоциональное послание завершилось упоминанием великих и известных людей, которые «обитают по своим законам».

«Людям и в голову не приходит, что они своей школьной линейкой пытаются измерить Океан. Что есть другая реальность.других категорий оценки происходящего.и они никогда не будут иметь к ней отношения. Потому что там обитают по своим законам Бродский и Дэвид Боуи, Есенин, Пастернак, Леонард Коэн, Волошин, Шуман, Боб Марли, Чайковский и Маяковским, Никола Тесла, Менделеев, Вернадский,Гершвин, Пикассо, Дали, Ростропович, Элвис, Армстронг, Рафаэль, Караваджо, Модельяни и еще сотни святых достойных быть написанными моей недостойной рукой сейчас в разнобой. У нас дружба, а все кто предпочитает сплетничать- продолжайте мерить своими мерками в меру своих талантов и способностей! Продолжайте шпионить! Это очень веселит))) мир всем!))».

Поклонники отметили мудрость актрисы, посоветовали ей не расстраиваться и не обращать внимания на мнения других.

Напомним, что Любовь и Егор познакомились еще во времена ВГИКа, но официально женаты не были. В 2001 году у звездной пары родилась дочь Мария.

Фото: Instagram