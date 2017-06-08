51-летняя Наталья Штурм продолжила эксперименты со своей грудью

Подписчики блога Натальи Штурм видели ее обнаженную грудь во всех ракурсах. Казалось бы, артистка уже ничем не сможет удивить преданных фанатов, но нет: 51-летняя затейница решила продолжить эксперименты с содержимым холодильника. На смену бекону, которым звезда 90-х прикрывала ее в моменты дебюта, пришли красные задорные перцы и сочные листья.

«Осанка у женщины должна быть такой, чтоб болгарские перцы не падали», — провоцирует звезда 90-х подписчиков.

«Неповторимо!», «Очаровательная и сексуальная», «Молодец!!! Умничка! Так держать!!!», «Наталья,ты просто умничка,без комплексов!!!», — поддерживают ее фанаты. Они же сравнили ее с эпатажной Леди Гагой, когда в кадре оказался бекон: