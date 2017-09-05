Ведущая «Первого канала» удивила поклонников странным поведением.

На днях Екатерина Андреева опубликовала в блоге фото, на котором предстала в пиджаке с надписью Too Late. Многие подписчики ведущей сочли в этом какое-то тайное послание, поэтому Екатерина решила прояснить ситуацию и подшутить над пользователями Сети, выложив новый снимок, на котором позирует в серой футболке с изображением кота и бокала с красной жидкостью.

Такой сумбурный поток слов сбил с толку многих подписчиков Андреевой, которые усомнились в ее адекватности и не упустили возможности раскритиковать ведущую за странное поведение.

«Что это за тайные знаки?Что налито у кота в бокале? Он пьёт красное? Креплёное? Сухое? Уже TOO LATE об этом думать.. Будем писать письмо в фирму Сен Лоран,чтоб они новые вышивки на жакете сделали- Ещё не вечер...,Все ОК...,Я люблю тебя жизнь...,Я люблю тебя Россия,дорогая моя Русь...,Не вешать нос,гардемарины...,1 канал-forever...А мы всем советуем пить воду,а не красненькое, как кот.ШОБЫ не мерещилось.Ну и для здоровья полезнее. И все заинтересованные лица пусть вслух читают книгу моего любимого шамана Дона Мигеля Руиса "Четыре соглашения",особенно главу,где сей Уважаемый знаток тайного объясняет почему построение предположений приводит к провалу.Всем ,кто обсуждает надпись TOO LATE на жакете,который сшил Сен Лоран-посвящается», — написала она.

«Вообще ниче не понял, этот пост под марихуаной, кокаином или более тяжёлым наркотиком писался ?», «Екатерина, у Вас совсем крыша поехала?», — недоумевают одни из подписчиков.

Екатерина молчать не стала и лично ответила каждому, кто нелестно о ней высказался.

«Вам лучше знать про тяжёлые наркотики. Ваш пост (увидела в ленте) с полуголым дяденькой на кровати ,дымовой завесой и подписью "хорошо погудели"-ярчайшая иллюстрация того, как именно Вы проводите время и под влиянием каких психотропных средств существуете. А так как Ваша братия усиленно пишет одно и тоже, прям под копирку, то это прямое свидетельство того, что Вам дали одно задание на всех, или галлюцинации у Вас тоже одинаковые под воздействием того, что Вы там курили с полуголым дяденькой на кровати», — отвечает она.

«Дорогой Король Медведей, практически ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО (это ж надо так к себе КРУТЕЦКИ относиться-браво!) Крыша поехала, и тут Вы совершенно правы, у тех, кто на просторах Инсты ищет тайный смысл в дизайнерской надписи на моем жакете. И этот пост -юморной ответ этим наблюдателям. Или Вы не в теме? А ЧОТАДА впрягаетесь? И учтите-я умные люблю комменты, а не глуповатенький детский лепет из садика о крыше . Если Вы уж пишите-пишите интересно. ещё -как коронка не жмёт головку нашего медвежьего королька», — сообщила Андреева.

Фото: instagram