Знаменитые транжиры: Волочкова и еще 7 звезд, которые обожают безвкусную роскошь
Анастасия Волочкова
Волочкова явно тяготеет к роскоши и дворцовым интерьерам. В ее доме есть и колонны, и резная мебель с позолотой, и лепнина, и статуи ангелов, и многие другие элементы помпезной роскоши. Имеется даже огромный портрет Анастасии «в компании» с царем Николаем II, которым бывшая балерина явно очень гордится. Одевается Волочкова тоже весьма специфически: перья, блеск, глубокое декольте и меха — ее бессменные друзья уже многие годы. Видимо, в душе Анастасия считает себя сказочной принцессой, потому и старается окружить себя королевской роскошью, хоть и довольно безвкусной.
Моргенштерн
Фото: архив пресс-служб/Екатерина Ширинкина
Скандальный рэпер славится эпатажными выходками даже больше, чем своим творчеством. Любое свое действие он преподносит как настоящий перфоманс и при этом постоянно кичится заработками и показной роскошью. Без стеснения артист хвалится перед публикой пачками наличных, дорогими часами и еще более дорогими машинами. Одна лишь цепь на шею, которую Моргенштерн приобрел в подарок себе любимому, стоила более 3 миллионов рублей, о чем он и сообщил своим подписчикам словами: «Можно сказать хату в регионе на шею надел. Ну или машину».
Филипп Киркоров
Фото: starface
Киркоров — знатный транжира и шопоголик, о чем неоднократно лично признавался в многочисленных интервью. В умении красиво тратить деньги он легко перещеголяет даже Моргенштерна. Об эпатажных сценических костюмах Филиппа с перьями и золотом уже давно всем известно, но если бы все ограничивалось только ими! Певец обожает одежду — его гардеробная с дорогими брендовыми вещами и обувью по размерам больше походит на небольшую квартиру! А на праздник в честь дня рождения детей он легко может спустить миллион рублей и совершенно не считает это большими тратами.
Гарик Мартиросян
Фото: globallook
Мартиросян известен своей любовью ко всему роскошному и дорогому. Конечно, он может себе позволить жить на широкую ногу. Но известно, что его пятикомнатная квартира в одном из элитных домов Москвы обставлена в весьма специфическом стиле и больше напоминает ночной клуб или восточный ресторан. Хрустальные люстры, диваны цвета бронзы с металлическим отливом, темные обои с уже давно не модной шелкографией — на всю эту роскошь комик явно изрядно потратился, вот только при столь масштабных вложениях вышло не очень уютно.
Яна Рудковская
Фото: starface
О страстной любви Яны к Louis Vuitton и Chanel можно слагать легенды, как и о ее завтраках, которыми она так любит хвастаться в своем микроблоге в соцсети Instagram. Коллекционная посуда, антикварные предметы мебели, дорогие сумки и туфли — Рудковская изо всех сил старается походить на аристократку, но, к сожалению, выходит это у нее не очень хорошо. Любовь ко всему вычурному и показная роскошь не очень сочетаются с так вожделенной Яной элегантностью и изяществом. Но у нее еще есть время попрактиковаться!
Надежда Кадышева
Фото: globallook
Если долго окружать себя китчем, он неизменно станет частью твоей натуры. Ансамбль «Золотое кольцо», бессменным лидером которого и была Кадышева, всегда отличался странными постановками сценических номеров и псевдо-этническими костюмами. Квартира Надежды полностью отражает ее представления о прекрасном. Сама певица считает ее выполненной в лучших традициях русской классики. Однако переизбыток золота, мрамора и зеркал в витых рамах вызывает вопросы ко вкусу ее обитательницы. Но все точно дорого-богато!
Вика Цыганова
Фото: globallook
Вкус Вики Цыгановой тоже под сомнением, в отличие от ее достатка. Певица проживает в огромном и явно не дешевом доме, интерьер которого вызывает большие вопросы. В ее жилище есть камин со шкурой медведя, оббитые кожей питона скамейки, витражи, арки, старинная мебель, деревянные балки и многое другое — в общем, сочетание несочетаемого. По нарядам артистки также напрашивается вывод, что вкус у нее специфический, но главное, что ей так комфортно.
Стас Михайлов
Фото: starface
Михайлов — не только кумир всех разведенных женщин России, но и знатный любитель показной роскоши. Как только певец добился успеха, его зубы моментально стали такими белыми, что, должно быть, светятся в темноте, а одежда и украшения сменились исключительно на брендовые, хоть и не всегда уместные. То же самое касается и загородного дома артиста, где он проживает с женой. В нем чересчур много всего, что уже давно считается моветоном: непонятных и несочетающихся инсталляций, мрамора, золота, хрусталя и бриллиантов — в общем, все шикарно до безобразия, но некрасиво.
Фото: globallook, starface, eastnews, архив пресс-служб
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