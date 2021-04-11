Знаменитые транжиры: Волочкова и еще 7 звезд, которые обожают безвкусную роскошь

Михайлов — не только кумир всех разведенных женщин России, но и знатный любитель показной роскоши. Как только певец добился успеха, его зубы моментально стали такими белыми, что, должно быть, светятся в темноте, а одежда и украшения сменились исключительно на брендовые, хоть и не всегда уместные. То же самое касается и загородного дома артиста, где он проживает с женой. В нем чересчур много всего, что уже давно считается моветоном: непонятных и несочетающихся инсталляций, мрамора, золота, хрусталя и бриллиантов — в общем, все шикарно до безобразия, но некрасиво.