От Рудковской до Фадеева: то из звезд столкнулся с хейтом, сделав прививку от коронавируса

Яна Рудковская: «3200 антител! На максимуме!»

Одной из первых прививку от коронавируса сделала Яна Рудковская. Бизнесвумен объяснила, что ежедневно в рамках подготовки ледовых шоу общается со множеством людей и считает необходимым обезопасить себя и окружающих. Вакцинирование продюсер перенесла хорошо. «3200 антител! На максимуме! Не зря прививались», — писала Рудковская. Супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, равно как и он, прививалась российским препаратом «Спутник V». В свой адрес Рудковская получила множество довольно агрессивных комментариев, но продюсеру к подобной реакции точно не привыкать.

Владимир Машков привился еще в январе — с перерывом в 21 день, как и положено. Прививку ставил в московской клинике по месту прописки. По словам актера и художественного руководителя Московского театра Олега Табакова, он не хочет жить в страхе из-за потенциальной возможности заболеть, ведь актер ежедневно работает с коллегами. Народный артист, пожалуй, один из немногих, кто с хейтом по этому поводу не столкнулся — он попросту не замечен в соцсетях.