От Рудковской до Фадеева: то из звезд столкнулся с хейтом, сделав прививку от коронавируса
Яна Рудковская: «3200 антител! На максимуме!»
Одной из первых прививку от коронавируса сделала Яна Рудковская. Бизнесвумен объяснила, что ежедневно в рамках подготовки ледовых шоу общается со множеством людей и считает необходимым обезопасить себя и окружающих. Вакцинирование продюсер перенесла хорошо. «3200 антител! На максимуме! Не зря прививались», — писала Рудковская. Супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, равно как и он, прививалась российским препаратом «Спутник V». В свой адрес Рудковская получила множество довольно агрессивных комментариев, но продюсеру к подобной реакции точно не привыкать.
Владимир Машков привился еще в январе — с перерывом в 21 день, как и положено. Прививку ставил в московской клинике по месту прописки. По словам актера и художественного руководителя Московского театра Олега Табакова, он не хочет жить в страхе из-за потенциальной возможности заболеть, ведь актер ежедневно работает с коллегами. Народный артист, пожалуй, один из немногих, кто с хейтом по этому поводу не столкнулся — он попросту не замечен в соцсетях.
Фото: Instagram @rudkovskayaofficial
Фадеев столкнулся с недомоганием после прививки
Максим Фадеев из числа людей, которые находятся в зоне риска. В семнадцатилетнем возрасте продюсер перенес тяжелую операцию на сердце, которая не прошла для него без последствий. Как известно, коронавирус в первую очередь бьет по слабым зонам, потому все люди с хроническими заболеваниями находятся в зоне риска. Люди с сердечной недостаточностью тоже. Фадеев отмечал, что после прививки в течение дня ощущал слабость и сонливость. После второй порции вакцины через 21 день подобного эффекта не наблюдалось. Зато шоумен получил шквал негативных комментариев от подписчиков, которые не доверяют отечественной вакцине. Стоит кому-либо из звезд написать о сделанной прививке, как их тут же обвиняют в проплаченном посте. Фадееву пришлось оправдываться: он никогда не получал денег за рекламу, желание сделать прививку — его собственное.
С такой же реакцией столкнулась Алена Апина — она поставила прививку перед самым Новым годом. «Ну вот и все! Страхам и всяким ожиданиям конец! Я сделала прививку!». Певица продолжает вести активный образ жизни и теперь не боится заболеть. Заметим, что вакцина не дает стопроцентной гарантии от коронавирусной инфекции, но врачи заверяют, что последствия болезни для организма будут куда более щадящими либо их не будет вовсе.
Фото: Instagram @neapina
Якубович решился на прививку после смерти Грачевского
Некоторые уверились в необходимости сделать прививку после смерти близких или друзей. Бессменный ведущий шоу «Поле чудес» Леонид Якубович сделал укол с вакциной после смерти друга Бориса Грачевского — создатель «Ералаша», даже находясь в больнице, писал друзьям, что выкарабкается и смерть его не дождется — к несчастью, вышло иначе. По словам телеведущего, Грачевский стал восьмым по счету человеком из его окружения, который умер от коронавирусной инфекции или ее последствий. Раздумий больше не было, так как в силу возраста Якубович находится в зоне риска. Коллега телеведущего Елена Малышева не устает напоминать, что люди старше 65 лет обязательно должны сделать прививку, так как у них выше риск умереть при заболевании. Сама телеведущая и доктор не вакцинировалась, так как у нее обнаружены антитела. По ее словам, при их наличии (независимо от количества) укол с вакциной можно не делать. А если вы планируете ставить прививку, то необходимо за две недели воздержаться от употребления алкоголя, также желательно исключить содержащие гистамин продукты: шоколад, клубнику, цитрусовые, сыры с плесенью.
Фото: GlobalLookPress
Кто еще сделал прививку
Собственно, среди звезд, сделавших прививки и сообщивших об этом в соцсетях, в большинстве своем те, кто переступил 65-летний порог, имеет хронические заболевания, либо по долгу службы ежедневно общается с большим количеством людей. К ним относятся супруга Михаила Боярского Лариса Луппиан, режиссер Светлана Дружинина, телеведущий Дмитрий Крылов, актеры Александр Домогаров, Алексей Маклаков. Все они получили порции возмущенных комментариев от тех, кто выступает против прививок.
Немало и звезд, которые переболели коронавирусом. Многие из них тоже не сразу рассказали об этом, лишь спустя время селебрити стали чаще делиться опытом перенесенного заболевания. Все отмечали потерю обоняния и запаха как основной симптом, а также ни с чем не сравнимую слабость. когда нет сил даже встать с кровати. Это если не считать тяжелых симптомов в виде высокой температуры, невозможности дышать, пневмонии и так далее. Восстановительный период требует времени и сил, но ни что не сравнится с возможностью дышать полной грудью, чувствовать все запахи и вкусы и вернуться к привычной жизни.
Фото: Globallook, Instagram
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