Моргенштерн решил подработать официантом — «Закажи что-нибудь нормальное»

23-летний певец отправился обслуживать посетителей ресторана: он наливал чай клиентам, убирал грязную посуду со столов, не забывая спросить у гостей, можно ли забрать их тарелки. «Работал на мойке, разносил газеты, пел в переходе, а еще у меня есть свой ресторан!» - уточнил Моргенштерн.

При этом рэпер не стеснялся просить у посетителей хорошие чаевые. В разгар рабочего дня звезда признался, что хочет уволиться, так как сильно проголодался, но потом передумал. Несколько часов Моргенштерн раздавал клиентам бесплатные коктейли.

Напомним, ранее Алишера взяли на работу в Альфа-банк, он стал директором по работе с молодежью. Однако эта новость не понравилась клиентам банка, которые оставили под постом множество негативных комментариев. Руководство организации объяснило им, что работа рэпера не скажется на качестве обслуживания клиентов.