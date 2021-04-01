Моргенштерн решил подработать официантом — «Закажи что-нибудь нормальное»
Фото: Instagram/@morgen_shtern
Певец, которого недавно взяли на работу в банк, решил проявить новые таланты. Он пришел на собеседование в собственное заведение, чтобы попробовать себя в роли официанта. Результаты социального эксперимента рэпер транслировал в Instagram. Свою работу в новом амплуа он начал со слов «Закажи что-нибудь нормальное, нищеброд!».
Фото: Instagram/@morgen_shtern
23-летний певец отправился обслуживать посетителей ресторана: он наливал чай клиентам, убирал грязную посуду со столов, не забывая спросить у гостей, можно ли забрать их тарелки. «Работал на мойке, разносил газеты, пел в переходе, а еще у меня есть свой ресторан!» - уточнил Моргенштерн.
При этом рэпер не стеснялся просить у посетителей хорошие чаевые. В разгар рабочего дня звезда признался, что хочет уволиться, так как сильно проголодался, но потом передумал. Несколько часов Моргенштерн раздавал клиентам бесплатные коктейли.
Напомним, ранее Алишера взяли на работу в Альфа-банк, он стал директором по работе с молодежью. Однако эта новость не понравилась клиентам банка, которые оставили под постом множество негативных комментариев. Руководство организации объяснило им, что работа рэпера не скажется на качестве обслуживания клиентов.
Фото: Instagram/@morgen_shtern
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