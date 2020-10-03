Вилкова, Асмус, Шпица и другие звезды с милыми детскими лицами: фото

Селена Гомес прославилась в очень юном возрасте и стала звездой школьников и школьниц по всему миру. Отойти от образа звезды тинейджеров у певицы не получается до сих пор. В том числе из-за того, что и сама она всегда больше похожа на девочку-подростка.

Больше успешных и эффектных знаменитостей с детскими лицами, благодаря которым они выглядят моложе своих лет, смотрите в нашей фотогалее.