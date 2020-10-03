Вилкова, Асмус, Шпица и другие звезды с милыми детскими лицами: фото
Фото: Globallookpress / Ekaterina Tsvetkova
Звезда сериала «Деффчонки» Таисия Вилкова родила первенца в начале июля. В октябре актрисе исполнится 24 года, но выглядит она лет на десять моложе.
Фото: Instagram Кристины Асмус
Кристина Асмус — еще одна знаменитая обладательница детского лица. Как бы актриса ярко ни красилась, как бы ни наряжалсь в дерзкие наряды, все равно она выглядит скорее милым подростком, чем роковой соблазнительницей. Недавно звезда сериала «Интерны» развелась с резидентом Comedy Club, от которого растит шестилетнюю дочь Настю.
Фото: Instagram Аллы Михеевой
Алла Михеева прославилась благодаря популярному шоу «Вечерний Ургант», в котором вела рубрику «Острый репортаж». Помогали актрисе создавать образ наивной телеведущей комединый талант и детская внешность. Дали бы вы Алле больше 30 (в начале года ей исполнился 31 год)? Мы точно нет!
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Катериана Шпица, которой в октябре исполнится 35 лет, выглядит вечным подростком благодаря своему десткому лицу. Недавно актриса поздравила отца с днем рождения и показала свое забавное архивное фото с ним. Отметим, что с тех пор она не сильно изменилась.
Фото: Eastnews
Супермодель и многодетную маму Наталью Водянову регулярно называют женщиной без возраста. Она выглядит ровесницей своих старших детей и поражает поклонников и завистников тем, что ей как будто всегда восемнадцать.
Фото: Globallookpress / Rodrigo Reyes Marin
Еще одна супермодель Миранда Керр тщательно следит за своей внешностью, выбирая здоровое питание и органическую косметику. В любом случае, выглядит она очень молодо в том сичле благодаря тому, что является обладательницей baby face.
Фото: DPA
Бывший «Ангел» Victoria's Secret и одна из самых сексуальных моделец мира Барбара Палвин в свои 26 лет в целом скорее похожа на нежную девочку-подротска.
Фото: Globallookpress / face to face
Селена Гомес прославилась в очень юном возрасте и стала звездой школьников и школьниц по всему миру. Отойти от образа звезды тинейджеров у певицы не получается до сих пор. В том числе из-за того, что и сама она всегда больше похожа на девочку-подростка.
Больше успешных и эффектных знаменитостей с детскими лицами, благодаря которым они выглядят моложе своих лет, смотрите в нашей фотогалее.
Фото: Instagram, eastnews, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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