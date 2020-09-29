«Люблю»: Катерина Шпица поздравила отца с днем рождения и показала забавное фото с ним

Катерина Шпица трогательно поздравила отца с днем рождения. В праздничный день артистка опубликовала в Сети фото из семейного альбома. На снимке маленькая Катя дурачится с родителями.

«Папа, смотри, что нашла! И пусть так будет долго-долго! С днем рождения! Люблю!», — подписала Катерина фото.