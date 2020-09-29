«Люблю»: Катерина Шпица поздравила отца с днем рождения и показала забавное фото с ним
Фото: www.instagram.com/katerinashpitsa/
Катерина Шпица трогательно поздравила отца с днем рождения. В праздничный день артистка опубликовала в Сети фото из семейного альбома. На снимке маленькая Катя дурачится с родителями.
«Папа, смотри, что нашла! И пусть так будет долго-долго! С днем рождения! Люблю!», — подписала Катерина фото.
«Это супер когда родители вместе, у меня с моря фотки только с мамой», «Такое фото клевое! Столько счастья и любви!», «Такие счастливые. Катюша на папу похожа. Здоровья вам и вашим родным», «Сколько позитива, аж у самого настроение поднялось», «Классное воспоминание из детства! Сил, бодрости, здоровья и долгих лет вашему отцу! С днем рождения!», — поздравили Анатолия Шпицу подписчики его знаменитой дочери.
Катерина в перерывах между съемками старается как можно чаще бывать с родителями и ездить с ними в отпуск. перед началом пандемии Шпица улетела с отцом, матерью, сыном Германом и женихом Русланом Пановым отдыхать в Сочи. Потом она вовремя успела отправить родителей домой, а сама со своими мужчинами «застряла» на берегу моря из-за коронавируса.
Фото и видео: Instagram Катерины Шпицы
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