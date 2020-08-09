Кристина Асмус дразнит фолловеров: «Развелась, чтобы эту фотку выложить»

«Гарик просто обязан выложить такую же», «Я вычитал все хештеги! Они божественнее, чем сама фотография!», «Ну, уже не смешно... заезжено, все забыли давно про развод», «Угораю с хештегов», «Выложила, теперь обратно замуж», «Текст 2 снимаете?)», «Обожаю ваше чувство юмора», «Богиня хэштегов в деле», «Не стоило того», «Да, что только люди не придумают, Кристина, Вы красотка! Счастья Вам и любви», «Я бы ради такой фотки тоже развелась и не раз», «Сейчас снова замуж выйдешь», — комментируют кадр подписчики.

Напомним, роман Кристины Асмус и Гарика Харламова начался в 2012 году, годом позднее пара официально зарегистрировала брак. 5 января 2014 года у супругов родилась дочь Анастасия.