Кристина Асмус дразнит фолловеров: «Развелась, чтобы эту фотку выложить»
Фото: Instagram/@asmuskristina
Развод Кристины Асмус и Гарика Харламова не дает покоя поклонникам пары. Пока одни думают, кто или что стало причиной расставания, другие надеются, что супруги смогут помириться и снова быть вместе. На фоне непрекращающихся разговоров звезда скандального фильма «Текст» раззадоривает фанатов, публикуя пикантное фото из ванной: «Развелась, чтобы эту фотку выложить». В подписи к снимку актриса добавила множество свойственных ей юмористических хештегов. Например, #отпискаотактриски, #нерыжаянобесстыжая, #харлашкужалко, #проянковскогописалиуже, #ваннаизхлоргексидина.
«Гарик просто обязан выложить такую же», «Я вычитал все хештеги! Они божественнее, чем сама фотография!», «Ну, уже не смешно... заезжено, все забыли давно про развод», «Угораю с хештегов», «Выложила, теперь обратно замуж», «Текст 2 снимаете?)», «Обожаю ваше чувство юмора», «Богиня хэштегов в деле», «Не стоило того», «Да, что только люди не придумают, Кристина, Вы красотка! Счастья Вам и любви», «Я бы ради такой фотки тоже развелась и не раз», «Сейчас снова замуж выйдешь», — комментируют кадр подписчики.
Напомним, роман Кристины Асмус и Гарика Харламова начался в 2012 году, годом позднее пара официально зарегистрировала брак. 5 января 2014 года у супругов родилась дочь Анастасия.
Фото: Instagram/@asmuskristina
Видео: YouTube
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