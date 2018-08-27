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«Как с цепи сорвались»: Леонид Агутин резко высказался насчет слухов о своей измене

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Леонид Агутин и Элина Чага

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50-летний Леонид Агутин прокомментировал слухи о своей неверности Анжелике Варум и о предполагаемой новой пассии Элине Чаге.

Накануне в Сети поднялась волна слухов о том, что певец Леонид Агутин изменил жене Анжелике Варум. Интернет-пользователи уже нашли и «разлучницу» — 25-летнюю участницу «Голоса» и подопечную Агутина Элину Чагу. Якобы Леонид проводит с этой девушкой очень много времени и их отношения уже вышли за рамки деловых.

«Как же вы любите все это, за уши не оттащишь. И главное, не остановить. Стоит только вброс сделать и все, как с цепи сорвались. Все хорошо у нас с женой. Живём душа в душу. У Элины Чаги тоже своя личная жизнь, насколько я знаю!» — так прокомментировал слухи Агутин в интервью порталу 7days.ru.

Чага тоже не осталась в стороне от сплетен и отреагировала на комментарии в своем микроблоге: «Ну зачем вы ведетесь на утку желтой прессы? Они на этом бабки зарабатывают, а вы своей активностью все это поддерживаете». Варум тем временем отмалчивается, но сомнения у поклонников вызывает ее пост с грустными стихами о расставании с возлюбленным. На вопрос одного из фолловеров о том, что случилось, Анжелика ответила: «Жизнь...».

Фото: Instagram

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