«Как с цепи сорвались»: Леонид Агутин резко высказался насчет слухов о своей измене

Накануне в Сети поднялась волна слухов о том, что певец Леонид Агутин изменил жене Анжелике Варум. Интернет-пользователи уже нашли и «разлучницу» — 25-летнюю участницу «Голоса» и подопечную Агутина Элину Чагу. Якобы Леонид проводит с этой девушкой очень много времени и их отношения уже вышли за рамки деловых.

«Как же вы любите все это, за уши не оттащишь. И главное, не остановить. Стоит только вброс сделать и все, как с цепи сорвались. Все хорошо у нас с женой. Живём душа в душу. У Элины Чаги тоже своя личная жизнь, насколько я знаю!» — так прокомментировал слухи Агутин в интервью порталу 7days.ru.