Жена футболиста Павла Мамаева подала документы на развод после скандала с дракой

По информации портала Sport24, семья футболиста Павла Мамаева и его супруги-модели все же не выдержала испытания скандалом — 9 октября мама двоих детей подала документы в суд, инициировав бракоразводный процесс. Буквально за несколько дней до этого Алана уже собиралась расстаться с мужем (по слухам, из-за его измен), но через некоторое время передумала. Сама Мамаева пока не комментировала свой поступок.
Напомним, сейчас вся страна обсуждает громкий скандал, связанный с Павлом: утром 8 октября он и его давний друг Александр Кокорин (также известный футболист, нападающий ФК «Зенит») избили двух мужчин в центре Москвы.
По данным полиции, сначала от кулаков обоих спортсменов пострадал водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виктор Соловьев. Мужчина сделал замечание футболистам, ведь они, выйдя из ночного клуба, повредили несколько машин, в том числе и его Mercedes. А затем Александр и Павел приехали в одну из московских кофеен, где им также пришлось не по душе замечание от другого посетителя заведения — им оказался глава департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак.
Обе жертвы побоев уже написали заявления в полицию, и, как сообщают СМИ, Кокорин и Мамаев были вынуждены явиться на допросы. Пока неизвестно, чем они закончились. К слову, представители ФК «Краснодар» и «Зенит» уже высказались по поводу неадекватного поведения своих игроков: по всей видимости, оба футболиста будут исключены из составов клубов.
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