Жена футболиста Павла Мамаева подала документы на развод после скандала с дракой

По информации портала Sport24, семья футболиста Павла Мамаева и его супруги-модели все же не выдержала испытания скандалом — 9 октября мама двоих детей подала документы в суд, инициировав бракоразводный процесс. Буквально за несколько дней до этого Алана уже собиралась расстаться с мужем (по слухам, из-за его измен), но через некоторое время передумала. Сама Мамаева пока не комментировала свой поступок.

Напомним, сейчас вся страна обсуждает громкий скандал, связанный с Павлом: утром 8 октября он и его давний друг Александр Кокорин (также известный футболист, нападающий ФК «Зенит») избили двух мужчин в центре Москвы.