Валерий Гаркалин, Нина Русланова и другие знаменитости, чьи жизни в 2021-м унес коронавирус

Валерий Гаркалин попал в больницу в начале октября. Тест на коронавирус показал положительный результат, а КТ — поражение легких. На фоне хронических заболеваний актера коронавирус развивался стремительно. Вскоре Гаркалина перевели в реанимацию и подключили сначала к ИВЛ, а после — к аппарату ЭКМО.

Медики прикладывали все силы, чтобы помочь организму актера справиться с вирусом и его осложнениями. Болезнь оказалась сильнее: 20 ноября народный артист скончался, не выходя из комы. Ему было 68 лет.

В начале года ушел из жизни легендарный актер Василий Лановой. Актер с супругой Ириной Купченко заразились коронавирусом в январе. Несколько тестов, сделанных артисту, показали отрицательный результат, но пневмония развивалась стремительно. Несколько дней Василий Лановой провел на ИВЛ, а 28 января 87-летний народный артист скончался.

Знаменитый композитор, автор песен Иосифа Кобзона, Эдуарда Хиля и других мэтров отечественной эстрады Людмила Лядова попала в больницу с коронавирусом в феврале. 95-летнюю народную артистку РСФСР с большим поражением легких сразу же отправили в реанимацию, 10 марта она скончалась.

Звезда шоу «Танцы со звездами» и ведущая детской программы «АБВГДэйка» 41-летняя Кристина Асмаловская скончалась от осложнений после коронавируса 16 ноября. Актриса попала в реанимацию, ее организм не справился с атакой вируса. Причиной смерти стали проблемы с печенью (несколько лет Кристина страдала от пагубных привычек).