Валерий Гаркалин, Нина Русланова и другие знаменитости, чьи жизни в 2021-м унес коронавирус
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Фото: Vladimir Myshkin/ Global Look press
Валерий Гаркалин попал в больницу в начале октября. Тест на коронавирус показал положительный результат, а КТ — поражение легких. На фоне хронических заболеваний актера коронавирус развивался стремительно. Вскоре Гаркалина перевели в реанимацию и подключили сначала к ИВЛ, а после — к аппарату ЭКМО.
Медики прикладывали все силы, чтобы помочь организму актера справиться с вирусом и его осложнениями. Болезнь оказалась сильнее: 20 ноября народный артист скончался, не выходя из комы. Ему было 68 лет.
В начале года ушел из жизни легендарный актер Василий Лановой. Актер с супругой Ириной Купченко заразились коронавирусом в январе. Несколько тестов, сделанных артисту, показали отрицательный результат, но пневмония развивалась стремительно. Несколько дней Василий Лановой провел на ИВЛ, а 28 января 87-летний народный артист скончался.
Знаменитый композитор, автор песен Иосифа Кобзона, Эдуарда Хиля и других мэтров отечественной эстрады Людмила Лядова попала в больницу с коронавирусом в феврале. 95-летнюю народную артистку РСФСР с большим поражением легких сразу же отправили в реанимацию, 10 марта она скончалась.
Звезда шоу «Танцы со звездами» и ведущая детской программы «АБВГДэйка» 41-летняя Кристина Асмаловская скончалась от осложнений после коронавируса 16 ноября. Актриса попала в реанимацию, ее организм не справился с атакой вируса. Причиной смерти стали проблемы с печенью (несколько лет Кристина страдала от пагубных привычек).
Фото: Pravda Komsomolskaya/ Global Look press
27 января стало известно, что побороть COVID-19 не смог 68-летний актер и режиссер Юрий Лахин. Вирус Лахин подхватил еще в декабре. У него началась пневмония, состояние резко ухудшилось. В больнице звезду фильмов «Вечный зов» и «Ликвидация» подключили к ИВЛ. Медики несколько недель боролись за жизнь актера, но болезнь оказалась сильнее.
Супруга актера рассказывала, что лечили ее мужа хорошо, но организм не справился.
Режиссер, продюсер и второй супруг Аллы Пугачевой Александр Стефанович упустил драгоценное время, занимаясь самолечением дома, и лишь через неделю после проявления первых признаков болезни он согласился на госпитализацию. Пневмония к тому времени захватила уже 50% легких.
13 июля 76-летний Стефанович скончался из-за обширного поражения легких.
Музыкант, актер и мыслитель Петр Мамонов умер 15 июля. Мамонов не успел привиться и очень боялся подхватить ковид. Он до минимума сократил контакты, но однажды с новым сценарием ему привезли и вирус. В больницу он попал с температурой и поражением легких 87%. Состояние актера сразу оценили как крайне тяжелое, дыхание ему поддерживали искусственно.
Александр Градский тяжело перенес коронавирус в сентябре. После выписки из больницы у музыканта начались проблемы со здоровьем. Но он отказывался от госпитализации, чтобы не пропустить съемки в шоу «Голос». Самый именитый наставник проекта боялся подвести проект и телеканал. К тому же он хотел до копейки отработать уже полученный гонорар.
На съемки Градский приезжал на каталке, было видно, что чувствует он себя очень-очень плохо. 28 ноября мэтр ушел из жизни.
Создатель «Ералаша» Борис Грачевский заболел коронавирусом в декабре 2020-го. Тогда из больницы он рассказал в блоге, что не избежал участи многих и заразился. Однако сдался врачам он не сразу — лечился дома.
Позже жена Грачевского отметила, что медикам удалось стабилизировать его состояние. Кинодеятель из палаты общался с молодой женой и детьми, а 14 января всех ошарашила новость — Борис Грачевский умер. Его вдова призналась, что этот день был некогда самым счастливым для нее — 14 января она и Грачевский стали жить вместе, а после — самым ужасным в жизни.
5 июля от коронавируса умер 81-летний оскароносный режиссер Владимир Меньшов. В больницу он попал с супругой Верой Алентовой, ее медики смогли спасти. На похоронах супруга, с которым актриса прожила более полувека, она была очень и очень слаба из-за перенесенной болезни и из-за невосполнимости потери.
Знаменитый «Ихтиандр» Владимир Коренев тоже не справился с COVID-19. 2 января о смерти актера сообщила его вдова: «Владимир Борисович скончался, у него был коронавирус, он и стал причиной смерти».
Народной любимице Нине Руслановой было 75 лет, когда 21 ноября она проиграла битву с ковидом. Через несколько дней после смерти актрисы ее дочь Олеся рассказала, какими были последние дни ее матери. Олеся Рудакова обвинила в халатности врачей, которые вовремя не оказали помощь Руслановой.
Фото и видео: Passion.ru, Pravda Komsomolskaya, Ekaterina Tsvetkova, Vladimir Myshkin, Lev Ilyin, Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomohov/ Global Look press, Starface, кадры фильмов