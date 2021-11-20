Валерий Гаркалин скончался после продолжительной борьбы с коронавирусом

Единожды появлялась информация о том, что Валерий Гаркалин вышел из комы. Это произошло через 10 дней после госпитализации. Однако вскоре артисту снова стало хуже. У вновь погруженного в кому пациента развился сепсис. Кроме того последствия инфекции привели к тому, что в грудной клетке скопился воздух, который мешал работе внутренних органов. Врачи провели операцию, чтобы его откачать.

Причиной смерти, уточняет телеграм-канал Mash, стала полиорганная недостаточность. Актер умер 20 ноября в 00:30.

Валерий Гаркалин за свою жизнь сыграл более 90 ролей в кино и сериалах. Дебютировав на экране в 23 года в качестве участника массовки в сказке «Аленький цветочек», он вернулся в кино лишь спустя 12 лет. Все это время артист выступал в спектаклях театра «Люди и куклы». А в 35 лет получил главную роль в фильме «Катала», сделавшую его известным, а заодно закрепившую за артистом образ мошенника-авантюриста. Этот типаж Гаркалин максимально раскрыл в комедии «Ширли-Мырли».