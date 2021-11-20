Валерий Гаркалин скончался после продолжительной борьбы с коронавирусом
я выбрал вместо рекламы.
Фото: East News Russia
Звезда «Ширли-Мырли» Валерий Гаркалин скончался в возрасте 67 лет, сообщает телеграм-канал «112». Последние полтора месяца Народный артист России провел в больнице, большую часть времени оставаясь без сознания. Его госпитализировали в первых числах октября с подозрением на коронавирус, а затем у актера стремительно развилось поражение легких. Уже на второй день госпитализации оно достигло 85%, а позже увеличилось еще.
Единожды появлялась информация о том, что Валерий Гаркалин вышел из комы. Это произошло через 10 дней после госпитализации. Однако вскоре артисту снова стало хуже. У вновь погруженного в кому пациента развился сепсис. Кроме того последствия инфекции привели к тому, что в грудной клетке скопился воздух, который мешал работе внутренних органов. Врачи провели операцию, чтобы его откачать.
Причиной смерти, уточняет телеграм-канал Mash, стала полиорганная недостаточность. Актер умер 20 ноября в 00:30.
Валерий Гаркалин за свою жизнь сыграл более 90 ролей в кино и сериалах. Дебютировав на экране в 23 года в качестве участника массовки в сказке «Аленький цветочек», он вернулся в кино лишь спустя 12 лет. Все это время артист выступал в спектаклях театра «Люди и куклы». А в 35 лет получил главную роль в фильме «Катала», сделавшую его известным, а заодно закрепившую за артистом образ мошенника-авантюриста. Этот типаж Гаркалин максимально раскрыл в комедии «Ширли-Мырли».
Фото: Kinopoisk.ru
Валерий Гаркалин играл в постановках многих театров, в том числе Театра сатиры и Московского театра имени А.С. Пушкина. Он был профессором РАТИ, ппреподавал на кафедре эстрадного искусства, с 2002 года руководил мастерской Факультета эстрады.
Супруга Екатерина Гаркалина скончалась в возрасте 57 лет в 2009 году от рака. Ее роман с актером начался, когда тому было 24 года. После ее смерти Валерий Гаркалин не раз заявлял, что больше жениться не собирается. У артиста осталась 38-летняя дочь Ника Гаркалина.
Фото и видео: East News; Anatoly Lomokhov/Global Look Press; Kinopoisk.ru