Композитор и певица Людмила Лядова скончалась от коронавируса

«Она ведь всегда бодрая и веселая, несмотря на то, что перенесла инсульт, а тут начала терять силы», - признался друг семьи Виктор Дворовенко.

Лядова появилась на свет в 1925 году в Свердловске. Она окончила местную консерваторию, а затем выступала на эстраде. В течение 1946-1951 годов исполняла в дуэте вместе с певицей Ниной Пантелеевой. Позже написанные Лядовой песни зрители слушали в исполнении Иосифа Кобзона, Эдуарда Хиля, Эдиты Пьехи, Гелены Великановой, Леонида Утесова и других. Как пишет «СтарХит», Лядова была замужем пять раз, детей у нее не было.

Ранее умерла актриса Екатерина Градова, ей было 74 года. Она была широко известна благодаря роли радистки Кэт из советского 12-серийного художественного телефильма Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны». С 1971 по 1976 год звезда была замужем за Андреем Мироновым.