Дочь Руслановой рассказала правду о последних днях жизни матери: «Умоляли забрать в реанимацию»

22 ноября стало известно о смерти народной артистки РФ Нины Руслановой. Актрисе было 75 лет. Главной причиной произошедшего был назван коронавирус, однако с данной информацией оказалась не согласна дочь Руслановой Олеся. Женщина заявила, что в гибели ее матери виновата халатность врачей.

Рудакова рассказала, как в конце октября ее мама попала больницу. Актриса отметила, что лекарства для своей матери она добывала самостоятельно, обращаясь за помощью к знакомым. За время пребывания в лечебном заведении Нина Ивановна пережила инфаркт, удаление полипа и возникновение пневмонии, которая позже переросла в заболевание коронавирусной инфекцией.