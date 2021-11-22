Дочь Руслановой рассказала правду о последних днях жизни матери: «Умоляли забрать в реанимацию»
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
22 ноября стало известно о смерти народной артистки РФ Нины Руслановой. Актрисе было 75 лет. Главной причиной произошедшего был назван коронавирус, однако с данной информацией оказалась не согласна дочь Руслановой Олеся. Женщина заявила, что в гибели ее матери виновата халатность врачей.
Рудакова рассказала, как в конце октября ее мама попала больницу. Актриса отметила, что лекарства для своей матери она добывала самостоятельно, обращаясь за помощью к знакомым. За время пребывания в лечебном заведении Нина Ивановна пережила инфаркт, удаление полипа и возникновение пневмонии, которая позже переросла в заболевание коронавирусной инфекцией.
После заболевания ковидом народную артистку перевели в другую больницу, однако добиться того, чтобы ту положили в отделение реанимации Олесе и ее отцу удалось с большим трудом, и после чего Нину Русланову вновь вернули в обычное отделение. Ежедневно состояние ее ухудшалось. И, как рассказывает ее дочь, им по несколько часов не удавалось найти врачей, которые смогли бы осмотреть Нину Ивановну. Они требовали обратного перевода в реанимацию, однако получали отказ. И лишь когда Нине Руслановой стало хуже, ее вновь перевели в реанимационное отделение, однако было уже поздно — в шесть часов вечера того же дня Нина Русланова скончалась.
Фото: Instagram, Global Look press