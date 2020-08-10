Утяшева, Ковальчук и другие звезды, рассказавшие о бурной интимной жизни с любимыми мужчинами

«Все прикрыл, свет выключил, свечи поставил… Я приезжаю — открывается дверь, он во всей красе, в халате на голое тело. Приглашает к себе в комнату, там накрыт стол: стоит банка абрикосового варенья, которую мама привезла, и чай каркаде. А я по дороге купила бутылку виски и конфеты. Причем оказалось, что виски паленый! Но я была как в тумане, можно сказать — пьяной без вина. Могу сказать, что у нас все случилось! И он приложил все усилия, чтобы я не уехала. Понравилось ли мне?.. Такое не забывается! Поэтому, когда в 6 утра я ушла, села в машину и ехала по пустой Москве, сказала себе: "Наташа, все, забыли-забыли! Мало ли, что красивый, что весь такой… Ах, елки-палки!"», — откровенно рассказала о первом сексе с нынешним супругом Сергеем Глушко Наташа Королева в эфире шоу «Секрет на миллион».