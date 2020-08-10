Утяшева, Ковальчук и другие звезды, рассказавшие о бурной интимной жизни с любимыми мужчинами
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Ляйсан Утяшева
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Гимнастка Ляйсан Утяшева заявила, что ее супруг, резидент Comedy Club Павел Воля настоящий секс-гигант. «Я иногда ночами устаю, а он ненасытный. Он трехногий», — поделилась она в YouTube-шоу Peopletalk TV. Также Ляйсан призналась, что особенный интерес Павел проявлял к ней после рождения первенца Роберта: «Я так роскоровела, что все писали, Ляська сделала себе сиськи. Сейчас грудь сильно уменьшилась, и я скорблю по ней. Паша, мне кажется, хочет третьего ребенка только из-за сисек. Он говорит: "Такая грудь была. Пятый размер! Как было красиво, наливно!"».
Юлия Ковальчук
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
«Просто кончайте. Почаще причем. Чем чаще будете кончать, тем счастливее будет семья. Кончать с плохим настроением, кончать с дурными эмоциями. Кончать с дурными людьми. Именно это я и имела в виду», — раскрыла секрет семейного счастья с Алексеем Чумаковым Юлия Ковальчук в эфире Love Radio. Также певица ответила на несколько интимных вопросов: «– Врала, что болит голова, чтобы не заниматься любовью? – Нет. – Пользовалась игрушками для взрослых? – Дааа. – Занималась любовью на камеру? – Да. – Тебя связывали в постели? – Да. – Скачивала что-либо на пиратских сайтах? – Да».
Настя Ивлеева
Фото: Instagram
Звезда «Орла и решки» Настя Ивлеева в интервью популярному журналисту Юрию Дудю заявила, что в ее супруге, певце Элджее ей нравится все. Телеведущая отметила, что лучший секс в жизни у нее случился именно с мужем, и каждый раз «это просто фантастика».
Анна Седокова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
«Утренний секс — лучшая альтернатива зарядке. Он улучшает метаболизм и сжигает около пяти калорий в минуту. И девочкам на заметку: специалисты утверждают, что в среднем утренний половой акт длится дольше вечернего. Ради такого можно стать жаворонком! Мне нравится утренний секс!», — написала в Instagram Анна Седокова, недавно продемонстрировавшая во всей красе достоинства своего бойфренда Яниса Тиммы, опубликовав видео, в котором он выходит из бассейна в плавках.
Айза Анохина
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Айза Анохина недавно заявила, что с теперь уже бывшим мужем Дмитрием ее больше всего связвал бурный секс, а вот гармоничные отношения у них никогда не складывались. Также ведущая отметила, что ее нынешний бойфренд, певец Олег Майами очень хорош в постели. «Он любовник от Бога — я о сексе с ним могу говорить часами. Мне настолько хорошо с Олегом, что я впервые никому ничего не хочу доказывать. Мне с ним весело, легко, да и просто классно», — разоткровенничалась она в разговоре с Ксенией Собчак.
Ксения Собчак
Фото: Starface
Ксения Собчак не раз заявляла, что бурный секс в отношениях для нее очень важен. Ранее телеведущая расхваливала мужские достоинства теперь уже бывшего супруга Максима Виторгана. Сейчас Ксения не скрывает, что в восторге от нынешнего мужа Константина Богомолова, снявшего провокационных сериал «Содержанки» с обилием эффектных постельных сцен.
Яна Рудковская
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Яна Рудковская и Евгений Плющенко устроили веселую «камасутру» во время карантина. В забавном полуспортивном видео супруги показали весьма эффектные позы. Ранее Рудковская игриво заявляла, что такой большой нос, как у Плющенко, явлется показателем того, что мужчина может похвастаться размером и другой своей части тела.
Алена Водонаева
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Алена Водонаева не раз заявляла, что у нее всегда был «фантастический» секс с теперь уже бывшим мужем Алексеем Малакеевым. Даже после того, как супруги расстались, они продолжали встречаться и не менее жарко проводить время друг с другом. Со своим вторым мужем, диджеем Алексеем Косинусом Алена, по ее словам, буквально не вылезала из постели — даже предложение руки и сердца он сдалал ей голым после очередной интимной близости.
Оксана Акиньшина
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Оксана Акиньшина утверждает, что материнство ее невероятно изменило: «До появления детей я была зажатая, закомплексованная, закрытая. Но с появлением каждого ребенка — одного, второго, третьего — становилась все более легкой и свободной. Зато алкоголь мне в магазинах не продают до сих пор — слишком молодо выгляжу». Актриса признается, что ее идеальный день должен пройти только с мужем, продюсером Арчилом Геловани: «Мальдивы, нет детей, много секса, море. И все!».
Наташа Королева
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
«Все прикрыл, свет выключил, свечи поставил… Я приезжаю — открывается дверь, он во всей красе, в халате на голое тело. Приглашает к себе в комнату, там накрыт стол: стоит банка абрикосового варенья, которую мама привезла, и чай каркаде. А я по дороге купила бутылку виски и конфеты. Причем оказалось, что виски паленый! Но я была как в тумане, можно сказать — пьяной без вина. Могу сказать, что у нас все случилось! И он приложил все усилия, чтобы я не уехала. Понравилось ли мне?.. Такое не забывается! Поэтому, когда в 6 утра я ушла, села в машину и ехала по пустой Москве, сказала себе: "Наташа, все, забыли-забыли! Мало ли, что красивый, что весь такой… Ах, елки-палки!"», — откровенно рассказала о первом сексе с нынешним супругом Сергеем Глушко Наташа Королева в эфире шоу «Секрет на миллион».
Фото: Instagram, eastnews, globallookpress, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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