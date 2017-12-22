Оксана Акиньшина откровенно рассказала, как ее изменило материнство

31-летняя Оксана Акиньшина — счастливая мама троих детей, и, несмотря на то, что младшей дочери всего 1,5 года — востребованная киноактриса. В недавнем интервью журналу Posta Magazine звезда фильма «Стиляги» рассказала, как ей удается совмещать работу мамой с работой на съемочной площадке.

По признанию Оксаны, главным критерием согласия на съемки является возможность взять с собой детей: «Иногда мне присылают проект на 70 съемочных дней. Я не могу себе такого позволить, но и не то, чтобы сильно от этого страдаю. Может быть, мои дети станут постарше, и я буду больше работать. Но как я могу исчезнуть из дома на три с половиной месяца? Как я могу три с половиной месяца не видеть полуторагодовалого ребенка? Я не могу! На 15 съемочных дней у меня еще получается уехать и чувствовать себя хорошо, но в более длительные поездки я стараюсь брать детей с собой. Я все равно с ними! У меня и жизни-то другой особенно нет: я либо на съемках, либо дома».

Тем не менее, в свободное от работы время многодетная мама ведет домашний образ жизни — редко появляется на светских тусовках, а вместо выкладывания фото в соцсетях предпочитает там узнавать полезную информацию: «Для меня «Инстаграм» — очень странная история. Я просто не понимаю, как в своей жизни такое организовать. У меня есть няня, есть подруга, но я не могу представить, чтобы мы шли куда-то, и кто-то из них меня снимал. Или чтобы я попросила мужа меня сфотографировать. Зато я состою в группе «Мамы Рублевки». Там все друг другу советуют, где лучше школы, где — врачи, где — теннис. Удобно».