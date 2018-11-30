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Алена Водонаева о гармонии в браке: «У женщины всегда должны быть силы на завтрак мужу, беседу о его делах и фантастический секс»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Алены Водонаевой

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Алена Водонаева откровенно рассказала, почему рассталась с первым мужем.

Поклонники 36-летней Алены Водонаевой были в восторге от ее первого мужа — бизнесмена Алексея Малакеева, отца ее единственного сына Богдана. В своей новой книге, отрывок которой опубликовал портал «Летидор», женщина откровенно рассказала о причинах расставания с ним.

Все случилось на отдыхе, куда пара отправилась после неудачных попыток обзавестись детьми и тяжелой беременности Алены, завершившейся родами. Оставив долгожданного малыша с родителями, молодые родители отправились на Мальдивы.

«Этот отдых мне не понравился. Мы остались вдвоем, вдали от всех, надо бы расслабиться, насладиться друг другом, но я не могла. Вроде бы мы уже стали родителями, сложности позади, но у меня было такое ощущение, что пока мы старались завести детей, так устали, что потеряли страсть и теплоту. Я была так выжата, что ничего не хотелось», — вспоминает Водонаева.

«У женщины всегда должны быть силы на завтрак мужу, беседу о его делах и фантастический секс. Я, к сожалению, перестала обращать внимание на мужа, сконцентрировалась только на ребенке. Он, видимо, к этому привык и сам лишний раз не подходил», — констатировала она.

Когда сыну исполнился год, его родители расстались: «Это было без криков и ругани. Мы спросили друг друга, нормальны ли такие отношения, ведь мы оба хотим быть счастливыми, ярко любить и жить на полную катушку. Поняли, что нет, и решили попробовать жить отдельно, и нам понравилось».

Еще два года бывшие супруги не могли отпустить друг друга, встречались, были любовниками. «Параллельно и у меня была своя личная жизнь, и у него, но иногда мы встречались, ужинали и продолжали вечер у него дома», — вспоминает звезда «Дома-2».

Когда в 2014 году у Водонаевой появились серьезные отношения, она дала бывшему мужу отставку. Сейчас Алена счастлива во втором браке с диджеем Алексеем Комовым.

Фото и видео: instagram

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